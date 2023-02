"Cansados del modo Mendoza de Cornejo", el massismo lanzó al primo de Scaloni en Guaymallén

Con aproximadamente 300 personas presentes en la Unión Vecinal de Villa Nueva, el massismo se lanzó para pelear por la intendencia en Guaymallén. El candidato Daniel Scaloni, pariente lejano del DT campeón del mundo, estuvo presente en el acto acompañado de otros dirigentes políticos, militantes y candidatos de otras comunas del Frente Renovador Mendoza.

"A Sergio le alegra que estemos trabajando por Mendoza, sabe que es un desafío enorme. Junto a Malena Galmarini trabajan codo a codo. Han tomado la difícil tarea de conducir los destinos económicos de nuestro país, pensando que sumar a todo aquel que crea en este proyecto nacional popular, al que debemos aferrarnos y defender tan fuertemente", expresó Gabriela Lizana, parte de la Junta Promotora.

Ayer en Guaymallén presentamos a nuestro candidato para Intendente de Guaymallen, Daniel Scaloni. pic.twitter.com/wE8Y48dhnD — Lizana Gabriela (@LizanaGaby) February 4, 2023

"Tener un candidato como Daniel Scaloni nos llena de orgullo porque conocemos las ganas que tiene de trabajar por Guaymallén. Desde cada rincón de la provincia recibimos el apoyo de grupos que están cansados del 'modo Mendoza' de Alfredo Cornejo. Por eso Sergio nos convoca una vez más a acercar a los jóvenes, porque sabemos que es hoy, es acá, es ahora el momento para Mendoza", agregó luego.

Desde el Frente Renovador agregaron que "Daniel Scaloni quiere una gestión basada en la transparencia dentro del municipio, fomentando la empatía con los diferentes sectores sociales, además de la inclusión del ciudadano en las decisiones que modifican su día a día, consensuando mayores obras públicas y estimulando el comercio".

Desde la fuerza política aducen que "la falta de escucha es lo que hace que el municipio no logre mejoras sustanciales para los vecinos" y no dejaron pasar el tema Vendimia: “Haber decretado que el departamento no participe de una fiesta tan grande como lo es la Fiesta Nacional de la Vendimia es un claro ejemplo de que el municipio no escucha la opinión del pueblo, las mujeres tuvieron que ir a la justicia para que el actual intendente Marcelino Iglesias vuelva a incorporar a la comuna al calendario".

Acompañado a Scaloni estuvo Alejandro Morales, quien se presentará como candidato a primer concejal. Morales posee una amplia trayectoria política y proyecta “una nueva oportunidad para trabajar en beneficio de las necesidades de los/las ciudadanos y ciudadanas".

“En las PASO, el Frente Renovador estará presente en todos los departamentos con candidatos y candidatas propios, si es viable dentro de la coalición, de no ser así, por fuera de la misma”, agregó Pablo Cazabán.

Enzo Orosito por San Rafael, Alberto Pont por Tunuyán, Lautaro Nedic por General Alvear y Ramiro Arrigo, que se presentará en el departamento de La Paz, también estuvieron preséntese en el evento.