El plan de Alberto Fernández para que el Frente de Todos no pierda el poder en el 2023

Alberto Fernández, presidente de la Nación y titular del Partido Justicialista (PJ), analiza la conformación de una mesa política nacional del Frente de Todos (FDT) en la que se trabajará sobre la estrategia electoral de cara a los comicios de octubre próximo, según confirmó hoy la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti.

"El presidente, como titular del PJ, está analizando la conformación de una mesa que trabaje sobre la estrategia electoral. Hace más de un año, el 17 de noviembre del año pasado, el presidente dijo que íbamos a ir este año a una PASO donde todos se iban a poder expresar y elegir el candidato que mejor nos represente", dijo Cerruti esta sábado.



En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la portavoz añadió: "Estamos empezando a ver esos debates y alineamientos que forman parte de todo lo que tiene que pasar en un proceso electoral normal, en el que todos vamos a trabajar para garantizar que no vuelva el triunfo de la derecha en Argentina que nos hizo retroceder tanto".



En tanto, agregó que "mientras ese debate se dé en el marco de un debate de las mejores ideas y no incluya los agravios personales ni las operaciones de prensa que deberían estar afuera de la normal estrategia del debate político, bienvenido sea".



"Mientras tanto el presidente está gobernando y su función principal es escuchar a los ciudadanos y hablarle a ellos, contarles lo que estamos haciendo y yendo a resolver los problemas de la gente", concluyó la portavoz.



Esta semana, los principales referentes del FdT con base territorial en la provincia de Buenos Aires acordaron "acelerar el ordenamiento político con la mirada puesta en preservar la unidad y la coordinación de la gestión con el objetivo de mejorar los índices económicos en el comienzo del año electoral, en el marco de un encuentro que compartieron en la Quinta La Colonial, en el municipio de Merlo", según informaron fuentes partidarias.



De ese encuentro participaron el diputado nacional y presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner; junto al ministro de Economía, Sergio Massa; su par de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.



Estuvieron presentes además los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el titular nacional de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, ministros e intendentes bonaerenses.



En lo que fue la primera reunión política del año de casi todas las expresiones del oficialismo, "todos coincidieron en que dentro del peronismo son más los puntos en común que las diferencias y estuvieron de acuerdo en la necesidad de que para ganar las elecciones, primero hay que bajarle el tono a la interna del oficialismo".



De acuerdo a la información oficial, los referentes del peronismo bonaerense buscan "comunicar con mayor énfasis los valores y objetivos del espacio: recuperar el crecimiento, mejora del salario, redistribución del ingreso, y mejora de la calidad de vida para las grandes mayorías".



El objetivo del Frente de Todos es "dar un mensaje de liderazgo, estabilidad política y paz interna, para lo cual no pocos dirigentes consideran imprescindible fortalecer el trabajo territorial, con reuniones periódicas de los equipos políticos y técnicos, y seguir con un eje fuerte en la gestión".