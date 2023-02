Intendentes de Juntos por el Cambio le piden a Axel Kicillof actualizar los fondos coparticipables tras el escándalo del Censo en La Matanza

Hace rato que intendentes y legisladores sostienen que hay algo que no huele bien en los pagos de Espinoza. Resultaba llamativo que La Matanza, siendo el municipio con mayor población de la provincia, tenga - comparado con otros distritos - un bajo porcentaje de votantes.

Las sospechas fueron creciendo durante la pandemia al ver, según datos oficiales, que en el distrito mas populoso del conurbano bonaerense había un porcentaje muy bajo de vacunados, de internados y de muertos por el covid; sospechas que se convirtieron en realidad cuando el Indec dio a conocer los datos del Censo 2022.

Según las proyecciones que hizo el Instituto de Estadísticas y Censos, basándose en los datos del Censo anterior, la población matancera en el 2022 debería ser de 2.374.149 personas; cuando la realidad arrojó que en el distrito donde el peronismo hace la diferencia viven 1.837.774 personas.

Es decir 536.375 habitantes menos de lo proyectado, por los cuales la provincia de Buenos Aires pagó durante 12 años un total de 85 mil millones de pesos que debieron repartirse entre los 135 municipios.

Tras conocerse los números del Censo 2022, que dejaron en evidencia la “manipulación” de datos del Censo anterior en La Matanza, MDZ habló con el representantes del Foro de intendentes radicales, Miguel Fernández, y con el intendente de La Plata, Julio Garro, quien lleva la voz cantante en las negociaciones de los intendentes del PRO con el Gobierno de Kicillof.

Ambos jefes comunales coincidieron en la urgente actualización del CUD (Coeficiente Único de Distribución) en los 135 municipios y no descartaron una manipulación adrede del Censo 2010, cuando el Indec era manejado por el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Fernández, quien además es jefe comunal de Trenque Lauquen, dijo que es un tema que están analizando desde la macro para ver cómo impacta el Censo 2022 en la distribución de recursos a los municipios. “El año pasado hicimos un pedido formal para que se conforme una mesa técnica que incluya a los 135 municipios y pongan sobre la mesa todos los números”.

“Esto es clave porque a fin de año, con un nuevo gobernador o no, vamos a tener los mismos problemas de todos los años. Desde el Foro de intendentes de Juntos no vamos a seguir avalando una discusión en la que ponemos parches al problema. Es un problema técnico que requiere intervención del ministerio de Economía, de Salud y de los directos involucrados que son los intendentes de los 135 municipios de la provincia”, sostuvo el referente radical.

Asimismo, agregó: “Como saltó lo de La Matanza pueden saltar distorsiones en otros municipios. Es por eso que decimos que el tema va más allá de lo político. Algo pasó y para opinar con certeza y contundencia, tenemos que ver todos los datos en una mesa técnica en la que estén sentados todos los intendentes, para que no sea una cuestión partidaria”.

En cuanto al Censo 2010, el intendente de Trenque Lauquen dijo: “Existe una semiprueba de que algo pasó, como dicen los abogados. La realidad es que por distintos motivos había una sospecha de que la población del 2010 en La Matanza no correspondía con los datos arrojados por el Indec, significando un crecimiento económico para La Matanza en detrimento de los 134 municipios restantes. En conclusión, no me cabe ninguna duda que hubo una mano negra en el Censo 2010, no tengo claro quién fue el responsable y menos claro cómo lo vamos a resolver -añadió-. No estoy seguro de que el reclamo sea a la provincia. Es un tema que tenemos a discutir en el Foro de JxC”.

Por su parte, el Garro le dijo a MDZ: “Es una cuestión matemática, no es política”. Afirmó que la Ciudad Capital fue severamente perjudicada en los últimos 12 años, “Claramente en el caso de La Plata hubo un perjuicio de $3.900 millones que no recibimos por esos errores. Es un tema a charlar con la provincia a ver como rediscutimos un nuevo CUD, que sea justo”.

“Nosotros ya solicitamos una mesa de diálogo a la provincia, de la que deben participar todos los intendentes y ponerse a trabajar. Tenemos que dejar en claro que esto no es un ataque, el oficialismo debe reconocer el error y poner las herramientas a disposición para solucionarlo. Tenemos que ver cómo nos van a compensar, no solo hacia atrás sino para adelante”, sostuvo el intendente platense.

Al ser consultado sobre si habló con el gobernador, Garro respondió: “Lo hicimos por la vía institucional. Algunos de los intendentes enviaron cartas, en todo caso correspondería que conteste esas cartas y que nos convoquen a una mesa como la hemos pedido. Insisto, al final del día es un tema matemático. No hay que ser muy erudito para entenderlo: tanta población equivale a tanto CUD; un CUD que se dio de más como es el caso de La Matanza desde el 2010 y perjudicó al resto de los 134 municipios”.

En cuanto a si creía que hubo manipulación del Censo 2010, afirmó con ironía: “Hay que equivocarse en semejante cantidad de gente. Vos ves el crecimiento de La Matanza en este último Censo y decís ¿cómo puede ser que La Matanza haya crecido muy pero muy poco en estos doce años? Son todos datos muy llamativos que es lo que queremos que investigue la Justicia. El camino es ese, llevarle claridad a todos los bonaerenses para que tengan lo que les corresponde”.

Un intendente de la coalición opositora le dijo en off a MDZ que lo del Censo se va a terminar judicializando: “Me pongo en el lugar de Kicillof y digo ¿yo qué tengo que ver en esta? Si le pedimos al gobernador que nos de los 85 mil millones de pesos, ¿se los va a ir a sacar de la cuenta a La Matanza de prepo como hizo Alberto Fernández con la Ciudad de Buenos Aires? Es como ir a saquear a La Matanza. Espinoza te va decir 'yo no tengo nada que ver, anda a reclamárselo al Indec de Moreno'".

Lo cierto es que esta discusión no es ajena a “los mentideros” de los bares cercanos a la Legislatura bonaerense, despoblado de habitués por el receso estival. En una mesa en la que había cuatro parroquianos, se escuchó a uno de los asistentes decir entre sorbo y sorbo de café: “Ahora se nos terminó el latiguillo de que en el conurba se reproducen como conejos. Fíjate que en La Matanza en 12 años nacieron 60 mil pibes”.