El principal aliado de Máximo Kirchner hundió a Alberto Fernández y su deseo de reelección

Fiel a su estilo, Andrés "Cuervo" Larroque, principal aliado de Máximo Kirchner y referente de La Cámpora, atacó en durísimos términos al presidente, Alberto Fernández, a quien acusó de tener una "falta de comprensión" sobre su rol, desestimando casi por completo la posibilidad de que se pueda presentar como candidato a una reelección.

Si bien el jefe de Estado insiste con ser candidato y presentarse en las PASO del peronismo, Larroque consideró que el propio mandatario debe tener "madurez" para entender la realidad en la que está inmerso.

En declaraciones a la radio AM 750, el secretario general de La Cámpora lanzó: "Hay una falta de comprensión sobre el rol que debía asumir. Alberto no llegó ahí por votos propios. Él hizo la campaña y no quiero ser injusto en ese sentido, pero sería un error muy grave creer que se llegó a ese lugar por lo que era su filosofía. El llegó a ese lugar como parte de un acuerdo con Cristina y con el kirchnerismo que es el sector mayoritario dentro del peronismo".

En ese sentido, añadió que "eso no se terminó de honrar y hay una sensación de que, en términos de lo que era la expectativa en aquel momento y la realidad hoy, existe un desfasaje que se percibe naturalmente".

"Si Alberto Fernández hubiera hecho las cosas de manera tan clara y contundente, hoy no habría existido la mesa del 16 de febrero ni todo este debate. Obviamente el peronismo hubiera ido por la reelección, que era inclusive algo que estábamos dispuestos a hacer cuando hicimos la campaña por él y cuando comenzó su Gobierno", remarcó Larroque.

Por último, dijo que "era lógico que si las cosas se hacían bien y la gente percibía que se estaban resolviendo sus problemas, lo natural era ir por la reelección. Me parece que no estamos en ese contexto y todos tenemos que tener la madurez de salir de la chiquita, de cuestiones de carácter egocéntrico y pensar la política en función de la gente".