Alfredo Cornejo aseguró que la reciente decisión del PRO mendocino es "inédita" y habló de incertidumbre

Este lunes por la tarde las autoridades del PRO mendocino resolvieron, a través de una asamblea, designar a dos apoderados -Germán Vicchi y Valentín González- para firmar la integración del frente Cambia Mendoza en los siete municipios que desdoblan elecciones y, tal como había sido anunciado previamente, continuar con la decisión de "dar libertad de acción" a la dirigencia en las comunas de Maipú, San Rafael, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y San Carlos. Esto estaba "cantado". Lo que realmente resultó novedoso del encuentro virtual vía Zoom fue la determinación de facultar a Sebastián Bragagnolo y Álvaro Martínez para suscribir eventuales acuerdos de alianzas o frentes provinciales de cara a los comicios. Esta jugada del sector liderado por Omar De Marchi provocó la reacción de Alfredo Cornejo, quien aseguró que se trata de una situación "inédita" y que genera "incertidumbre" en miras de lo que pueda ocurrir antes del 12 de abril.

"Van a integrar Cambia Mendoza en los siete departamentos que adelantan, lo cual celebramos y está muy bien. Pero han dejado una incertidumbre sobre el frente provincial. Han facultado a dos personas, una cosa inédita y que no he visto nunca, para resolver en qué frente participar: si en Cambia Mendoza en las provinciales, en otro frente, conformando uno nuevo o ir con otros partidos... Es un mandato de la asamblea para que esas dos personas, Sebastián Bragagnolo y Álvaro Martínez, resuelvan cómo ir", dijo Cornejo tras participar de un simulacro de rescate aéreo realizado en el hospital Humberto Notti, que fue llevado adelante minutos después de que finalizara la asamblea del PRO.

"La verdad es que detrás están los ciudadanos. Creo que hay que dar vuelta la página. Esta novela tiene su cierre. Lo que resuelvan con lo provincial está bien. Que lo hagan como sea, pero no pueden generar incertidumbre. Nosotros somos un frente que está gobernando y quienes quieran participar tienen las puertas abiertas. Lo provincial cuando lo quieran firmar, lo harán. Si no lo quieren firmar está bien", puntualizó el senador nacional y precandidato a gobernador.

Al ser consultado acerca de si esto tensa la relación del radicalismo con Bragagnolo, considerando la facultad otorgada al intendente de Luján De Cuyo que responde políticamente a Omar De Marchi, Cornejo indicó que "no se tensa con nadie" e insistió: "Es un concepto. ¿Qué pasaría a si a nivel nacional el radicalismo dijera que en la presidencial no integra Juntos por el Cambio? Generaría una incertidumbre (...) Ellos no lo han resuelto. Repito que es una cosa inédita, no sé si toman dimensión. Son dos personas facultadas a resolver si van con Cambia Mendoza o solos. Podrían ir con el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). Es una facultad abierta".

Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo este lunes durante el simulacro realizado en el Hospital Notti.

Qué pasó en la asamblea del PRO

Álvaro Martínez, presidente del partido, manifestó tras el encuentro: “Hoy quedó ratificado con más de dos tercios de los votos en la Asamblea Partidaria lo que dijimos oportunamente, que es dar el marco jurídico necesario para que en los departamentos donde se desdoblen las elecciones se integren el Frente Cambia Mendoza, pero con la libertad de acción adecuada en cada uno de los departamentos. Esto significa que independientemente de la integración formal, cada uno de los departamentos resolverá en la práctica qué hacer. Cumplimos con lo que dijimos”.

Así mismo se designaron a las personas encargadas de participar en negociaciones y firmar eventuales acuerdos electorales con otros partidos políticos en las elecciones provinciales y nacionales durante el año 2023. uD83EuDDF5 — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) February 28, 2023

El segundo punto del cónclave virtual fue la sorpresa de la jornada "Respecto de las elecciones PASO y generales provinciales y departamentales a celebrarse en fecha 11 de Junio de 2023 y 24 de Septiembre de 2023 respectivamente, así como de las elecciones PASO y generales nacionales a celebrarse en fecha 13 de Agosto de 2023 y 22 de Octubre de 2023 respectivamente: designar, autorizar y dejar facultados al presidente del Consejo Directivo Provincial, Álvaro Martínez y al asambleísta Sebastián Bragagnolo a suscribir en forma indistinta y/o conjunta los acuerdos y toda documentación necesaria para formalizar la integración del partido a una eventual alianza electoral con otros partidos políticos", reza el comunicado difundido.

Así mismo se designaron a las personas encargadas de participar en negociaciones y firmar eventuales acuerdos electorales con otros partidos políticos en las elecciones provinciales y nacionales durante el año 2023. uD83EuDDF5 — Álvaro Martínez (@lMartinezAlvaro) February 28, 2023

Esto despertó sumo malestar por parte de algunos integrantes del partido, como Sol Salinas, concejala de la Ciudad de Mendoza, quien expresó: "La orden del día era clara, solo para el cronograma de los 7 municipios que desdoblan, impusieron en la moción votar por la conformación del frente a estos municipios, y agregaron darle superpoderes a 2 personas para decidan qué hacer con el partido de ahora en más".

"Las decisiones que fueron de manera autoritaria ya que nos silenciaron micrófonos, vulnerando la carta orgánica, y los derechos como asambleístas. Es lamentable lo que está pasando con el PRO Mendoza por mandato de Omar de Marchi, lo hicieron con el PD, con el PRO no van a poder", cerró.