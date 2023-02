Axel Kicillof, contra las cuerdas por el dinero a Fernando Espinoza tras el Censo 2010

Bajo el sol del mediodía platense y frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires el diputado nacional Martín Tetaz y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, hicieron un pedido público, al mejor estilo intervención de arte, para que el gobernador Axel Kicillof actúe ante los contundentes datos que arrojó el Censo 2022 dejando en evidencia la adulteración del Censo del 2010 en La Matanza.

Valenzuela y Tetaz mostraron un cheque por el valor de 70 mil millones de pesos, el estimado que recibió el municipio de La Matanza desde el año 2010 por la adulteración de los datos poblacionales; solicitándole al gobernador que arbitre una mesa de negociación para devolver el dinero que le fue otorgado de manera tramposa desde el 2010 en desmedro de los 134 municipios restantes.

Además, exigieron a Kicillof que firme la modificación del régimen de coparticipación, teniendo como base los poblacionales que arrojó el Censo 2022. Tanto Tetaz como Valenzuela denunciaron la adulteración de los datos del Censo 2010 en la Justicia y en el Congreso de la Nación.

El primero en tomar la posta y hablar ante la prensa fue el diputado nacional por Evolución Radical, Martín Tetaz, que contó cómo se enteró de la adulteración: “A alguien en La Matanza se le ocurrió la piolada de seguir agregando gente en el Censo del 2010 que estuvo una semana abierto. En los hogares donde había tres personas agregaron una cuarta y donde vivían cuatro sumaban uno más y así agregaron 500 mil personas que no existían en La Matanza”.

“El único objetivo que tenían al agregar esas 500 mil personas era aumentar el porcentaje de coparticipación que le correspondía al municipio gobernado por Fernando Espinoza. El resultado fue que La Matanza se llevó $ 70 mil millones de más, que le corresponden al resto de los municipios”, afirmó el economista.

Asimismo, sostuvo que “Diego (Valenzuela) tuvo el coraje de ir y denunciarlo a la Justicia, gracias a eso la causa está abierta; con los datos del Censo 2022 se comprobó que efectivamente que el Censo 2010 en La Matanza fue adulterado. Alguien tiene que pagar por la adulteración de un documento público y por haberse robado la plata que no le correspondía”, agregando, “o lo resuelven administrativamente por la buenas o termina resolviéndolo la Justicia con una imposición y con las cuentas de La Matanza embargadas", advirtió Tetaz, que en marzo del 2022 presentó un pedido de informe en el Congreso advirtiendo sobre las irregularidades del Censo 2010 y demandando una investigación.

Por su parte, el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, que en abril de 2022 interpuso una denuncia judicial para que se investigue las inconsistencias del Censo 2010, señaló: “A lo largo de doce años, incluido este porque no parece haber voluntad del gobernador de corregirlo, se mantiene en un clima de incertidumbre e injusticia a los 134 municipios perjudicados que recibieron menos recursos por la adulteración del Censo 2010 en La Matanza”.

“Necesitamos gestionar con la verdad, con los datos claros y oficiales del Censo 2022. Por eso le pedimos al gobernador que no demore una solución. No alcanza con corregir de ahora en adelante. Hay que revisar y compensar los últimos 12 años. Por eso vinimos con un cheque y la lapicera, como símbolos de los recursos que deberían volver a los 134 municipios perjudicados. Siento que el gobernador al no contestar la carta que le mande el primero de febrero quiere invisibilizar el tema; es nuestra responsabilidad seguir debatiéndolo no podemos esperar hasta el año que viene para corregir algo que es obvio. Hoy se está repartiendo la coparticipación municipal con datos que son una mentira, cuando deberían hacerlo con los datos correctos del Censo 2022 y compensarnos los 12 años anteriores”, afirmó el jefe comunal tresfebrerense.

En cuanto a la denuncia ante la Justicia, por la adulteración del Censo 2010, Diego Valenzuela dijo que en el reclamo se siente acompañado por todos los intendentes de Juntos por el Cambio: “La Justicia debe investigar a fondo cómo fue la maniobra para adulterar e inflar los datos del Censo 2010”. Y agregó: “Me propongo como testigo en la causa, e ir a declarar sobre los efectos que tiene esto en los municipios. Ese es un camino que no debemos abandonar, no se pude seguir distribuyendo dinero con la mentira. La foto del Censo 2022 es la realidad, hay que corregir esto desde ahora y también para atrás, porque el recurso hacia atrás es algo que no está y debería haber estado en nuestro presupuesto”.

Finalmente, Martin Tetaz sostuvo que la adulteración de los datos del Censo 2010 en La Matanza no fue casualidad: “Espinoza con más plata piensa que puede ganar las elecciones y parte de la demora de Kicillof en firmar la modificación del CUD, para que los municipios reciban lo que les corresponde, tiene que ver con garantizar más fondos para las elecciones en el principal distrito del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por eso es tan importante remarcar la denuncia contra Espinoza”.