Tras reunirse con Mauricio, Jorge Macri reveló qué rol tendrá su primo en las elecciones de 2023

Tras recibir la bendición de su primo, el expresidente Mauricio Macri, para competir por la Jefatura de Gobierno porteña, Jorge Macri brindó interesantes definiciones sobre si el fundador del PRO se postulará o no en estas elecciones 2023. “No lo veo candidato, lo veo en una actitud de mentor”, aseguró el ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires luego de la reunión que tuvieron en su casa el viernes.

El exintendente de Vicente López ratificó la opinión que había tenido en otras oportunidades, pero ahora lo hizo luego de charlar con su primo cara a cara.

"Lo veo en otra actitud, lo veo en una actitud de mentor, pero no le voy a decir yo a Mauricio qué tiene que hacer. En toda esa larga lista (de postulantes de Juntos por el Cambio) es el único que fue presidente, tiene una experiencia relevante, es fundador de PRO. Yo, si me preguntás si lo veo hoy, no. Lo veo en una actitud de mentor, de liderazgo. No ha dicho que quiere ser, así que no lo anoto en esa lista”, aseguró Jorge Macri.

Con Mauricio charlamos sobre el futuro de la Ciudad y de nuestro país. Estamos convencidos que los argentinos merecemos vivir mejor. pic.twitter.com/r2bgOChPtR — Jorge Macri 2023 (@jorgemacri) February 25, 2023

Jorge Macri contó que fue “muy buena” la reunión con su primo. “Hablamos sobre los desafíos que se vienen. Me siento muy orgulloso de su apoyo y comprometido. Como fundador del espacio, fue jefe de Gobierno, es quien comenzó esta transformación de la Ciudad que hoy continúa Horacio. Su apoyo es un orgullo y una gran responsabilidad", explicó.

"Hay que estar a la altura de los apoyos que uno va recibiendo, principalmente el de la gente. La expectativa que generás, tenés que cumplirla. Tengo esa experiencia de haber gestionado. Eso me ayuda a ir preparándome para este sueño que es ser jefe de Gobierno”, comentó Jorge Macri.