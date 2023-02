Juicio político: la presión kirchnerista para que Carlos Stornelli se presente a declarar en Diputados

El kirchnerismo sigue presionando y quiere lograr a toda costa el Juicio Político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso la Comisión, presidida por Carolina Gaillard, citó a declarar al juez Carlos Stornelli, nombrado en varios pasajes de la declaración del también juez Alejo Ramos Padilla.

"Seria un papelón que Stornelli no vaya, ¿cómo no va a ir a declarar? No vamos a juzgar el contenido de sus sentencias, queremos saber si hubo mal desempeño. No queremos nada más de la competencia que tiene la comisión de Juicio Político", declaró en El Destape Radio el titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez.

Y siguió: "Queremos saber cuando habla de archivar los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, en qué está pensando cuando habla de filtraciones ilegales de inteligencia, queremos los elementos para despejar si se tiene que investigar o no".

Por su parte, la presidenta de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard (Frente de Todos), afirmó que los jueces y fiscales están "obligados a comparecer" para "dar su testimonio" ante ese cuerpo cuando son citados, como en el caso del proceso contra la Corte Suprema, y advirtió que, caso contrario, hasta podrían afrontar "responsabilidades penales y políticas".



"El juicio político está regulado en la Constitución Nacional en los arts. 53, 59 y 60. Su procedimiento está reglado por el reglamento de Diputados, art.90, y por el Reglamento Interno de la Comisión. Allí se establece la obligación de jueces y fiscales de comparecer a dar testimonio", sostuvo Gaillard.



Y advirtió que "si no lo hicieren se remitirán los antecedentes a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellos, en ese caso el Consejo de la Magistratura de la Nación o el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la comisión entienda correspondan".

La legisladora oficialista señaló que "el artículo 12 inciso d) del reglamento de la Comisión es muy claro respecto a que de los mencionados en el artículo 250 del Código Procesal Penal exceptuados de comparecer a declarar solo se encuentran exceptuados en el juicio político el presidente, la vice y los gobernadores y gobernadoras".



"Además el artículo 63 inciso b) de la ley de Ministerio Público Fiscal exceptúa a los fiscales de declarar ante "tribunales", no siendo el caso de la Comisión de Juicio Político de Diputados".



Gaillard recordó que "el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político regla el procedimiento de una norma constitucional, por lo tanto está por encima del Código Procesal Penal que incluso se aplica supletoriamente al procedimiento constitucional previsto en el artículo 53 de la CN".