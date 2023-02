Jorge Capitanich desafía a La Cámpora con un contundente mensaje electoral

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que "para ser presidente no hay que pedir permiso", en referencia a las disputas internas que atraviesan al Frente de Todos de cara a la definición de las candidaturas y no se bajó de la carrera electoral.

"Para ser presidente no hay que pedir permiso, hay que pedirle permiso al pueblo, que se manifiesta a través de su voluntad", argumentó el exjefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

A poco más de una semana de la primera reunión de la mesa del Frente de Todos, el mandatario provincial fue consultado sobre su futuro electoral y subrayó: "Ante la pregunta de si voy a ser o no candidato, digo: no me voy a excluir del debate nacional".

"El gran problema nuestro es que la multiplicidad de candidaturas, o la soberbia de pretender imponer una idea sobre la otra, muchas veces nos impide potenciar lo mejor de nosotros mismos", continuó Capitanich.

El 11 de marzo, el referente kirchernista presentará su libro "Argentina merece más" para luego recorrer el país, razón que levanta sospecha para que se apunte como una opción más dentro de los candidatos presidenciales del oficialismo.

El chaqueño representó la voz de los gobernadores en la mesa del Frente de Todos y fue uno de los primeros en alzar la voz y acoplarse a la embestida del presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema, tras el fallo favorable a la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación federal.