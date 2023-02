Video: polémica frase sobre los argentinos de un candidato paraguayo

El candidato a presidente del Partido Colorado en Paraguay, Santiago Peña, lanzó una polémica frase en las últimas horas en la que aseguró que los argentinos "no quieren trabajar", por lo que el embajador nacional en ese país salió a cruzarlo.

"Con todo respeto quiero decirle a @SantiPenap que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo", remarcó Domingo Peppo en su cuenta de Twitter.

El objetivo del aspirante a la presidencia paraguaya es lograr un país en "donde no haya pobres, donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo".

"Hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y está mal, no tenemos que llegar a eso", expresó en su presentación como candidato.

Además, añadió: "Tenemos que hacer que nuestros jóvenes y adultos quieran trabajar y que el trabajo les dé dignidad y libertad. Sé que Paraguay puede ser el país más desarrollado del mundo cuando miro la riqueza que tenemos".

Y recordó: "Me tocó ir a la villa 31 en Buenos Aires y estuve con el cura de la parroquia, que me decía: ´Los paraguayos son los que más trabajan. No hay un paraguayo desempleado´. Eso porque el Paraguay quiere trabajar".

Tras las polémicas declaraciones de Peña, Peppo, salió a responderle. "Con todo respeto quiero decirle a @SantiPenap que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo", comenzó en un hilo de Twitter.

Y continuó: "Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios.

Donde la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines, todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos".

"Entre ellos, la gran comunidad paraguaya", añadió el embajador argentino en Paraguay.

Asimismo, agregó: "Como Nación Argentina tenemos la alegría de que miles de familias paraguayas que residen en nuestro país compartan codo a codo la jornada laboral con nuestra gente, así como lo hacen compatriotas aquí".

"El trabajo es la marca común de los pueblos paraguayo y argentino", concluyó con su idea el diplomático nacional.