La situación que podría bajar a María Eugenia Vidal de su precandidatura presidencial

La diputada de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, ratificó en Rosario su precandidatura presidencial aunque advirtió que si Mauricio Macri es candidato, no competirá.



Acerca de una posible disputa electoral interna con el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, Vidal dijo que "la competencia es buena mientras sea sana y podamos discutir ideas y proyectos", en el marco de una rueda de prensa, antes de visitar las ciudades santafesinas de Venado Tuerto y Rufino, ambas gobernadas por referentes de Juntos por el Cambio.



"Si Mauricio es candidato yo no voy a competir", dijo y agregó que "él tiene un liderazgo sobre el PRO y sobre cada uno de nosotros, nos ayudó a crecer a todos".



"Siento que si él quisiera competir no es el camino que yo seguiría competir con él. Pero fuera de eso, si él no decide competir, definiremos la candidatura más cerca del cierre de listas", subrayó la legisladora y evitó confrontar con los contendientes internos de su espacio, Rodríguez Larreta y Bullrich, ya que "respeto mucho a los dos" porque -dijo- "somos equipo".