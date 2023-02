La medida que votará el plenario del SUTE sobre el inicio de clases

Este lunes 27 comienzan oficialmente las clases y el sindicato que nuclea a docentes de las escuelas públicas (SUTE) tiene una instancia de discusión (plenarios) hoy y mañana para definir las medidas de fuerzas a tomar para reclamar suba salarial. El mandato que más fuerza tiene hasta ahora es la realización de una marcha por las calles céntricas el lunes por la tarde en medida de protesta. Es decir que quedaría descartado el paro que impulsan algunas agrupaciones dentro del SUTE.

“El Gobierno no nos ha contactado para discutir salarios. Este jueves son los plenarios departamentales y el viernes el provincial”, aseguró a MDZ Gustavo Correa, el secretario gremial del SUTE. El sindicato comenzó a pedir la reapertura de paritarias, que es la mesa donde oficialmente se debate, cuando empezó el mes de febrero. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial mantuvieron la postura que rige para todos los sectores estatales: la mesa paritaria se convocará en marzo.

Ante esta definición, la conducción del SUTE convocó a debatir en las escuelas cómo empezar el plan de lucha para reclamar salarios al Gobierno. Desde la conducción que está representada por la agrupación Azul Naranja impulsan una marcha para el lunes por la tarde y es muy probable que salga elegida esa opción en las próximas horas. El año pasado el sindicato también hizo una movilización por las calles del centro mendocino y tuvo gran adhesión. Además, se acercan los festejos vendimiales y posiblemente el sábado 4, día del Carrusel, el SUTE marche junto a otras organizaciones.

Otras agrupaciones impulsan el paro, es decir que no comiencen las clases. Esa medida es compleja porque a las docentes les descuentan el ítem aula – que es un adicional aprobado en 2017 por la Legislatura provincial e impulsado por el exgobernador Alfredo Cornejo- y porque el año pasado llevaron a cabo paros luego de las vacaciones de invierno y los descuentos fueron significativos. Por otro lado, hay un sector que plantea que la experiencia del año pasado no trajo aumentos considerables de sueldo, por lo tanto es muy probable que no salga votada esa opción aunque no se descarta para más adelante si no se consiguen respuestas inmediatas de Casa de Gobierno.

Sobre la suba salarial hay que tener en cuenta que el Gobierno Nacional y los gremios docentes acordaron hace 6 días llevar el salario mínimo a 130 mil pesos a partir de marzo. Además, un incremento del 33,5% para el sector. Por lo tanto, se espera que el reclamo al Gobierno provincial vaya en ese sentido. Pero teniendo en cuenta, la modalidad en la que el gobierno de Rodolfo Suarez ha venido otorgando las subas salariales al personal estatal, es probable que se alcance el porcentaje, pero de manera escalonada, es decir, en tramos previstos en distintos meses como hasta ahora.

En los plenarios se discutirá también el proyecto del Gobierno para la Obra Social de Empleados Público (OSEP). El SUTE, junto a otros sindicatos, ya ha manifestado su postura en contra y ahora podría salir con mandato de plenario como así también la instalación de una carpa en las afueras de la Casa de Gobierno como forma de protestar pero eso debe ser aprobado por votación de las docentes.