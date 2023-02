Un funcionario ultra K le bajó la espuma al conflicto de La Cámpora contra las Abuelas de Plaza de Mayo

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, aseguró este miércoles que "no hay ningún conflicto" entre La Cámpora y Abuelas de Plaza de Mayo por la organización del acto y movilización del próximo 24 de Marzo, en conmemoración del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Se da luego de que la titular de esa asociación, Estela de Carlotto, se manifestara en contra de la convocatoria en respaldo a Cristina Kirchner se planeara para el mismo día. Esto provocó un foco de conflicto con La Cámpora.

Carlotto sostuvo que es "justo, correcto y necesario" realizar una movilización para repudiar el accionar del Poder Judicial sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero consideró que esa marcha debería "hacerse otro día" y no el 24 de Marzo.

"Una cosa es recordar una fecha, como lo hemos hecho año tras año con la compañía del pueblo, y otra cosa es manifestar repudio por lo que los enemigos de la democracia le están haciendo a la vicepresidenta", afirmó Carlotto en declaraciones a Radio Con Vos.

La histórica referente señaló que si bien Fernández de Kirchner está siendo acusada "de cosas que no son ciertas", debería "hacerse otro día" una manifestación con ese propósito.

"Eso está entendido, hablado y manifestado porque nosotros tenemos dialogo con las autoridades, desde el Presidente (Alberto Fernández) para abajo. El 24 de Marzo es una fecha marcada para un fin determinado. El 25 o el 23 se puede hacer una manifestación de acuerdo a quienes quieren proclamarla, que me parece justo, correcto y necesario", abundó.

En la misma línea se expresó Pietragalla, quien afirmó que "no hay ningún conflicto" y que Carlotto "entendió que le preguntaban si iba a hacer un acto partidario", pero que nunca "fue la intención marcar la diferencia”.

"Soy militante de La Cámpora y también uno de los hombres y mujeres que recuperamos nuestra identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo. No me gusta que pongan una interna donde no la hay, que es lo que hizo hoy la tapa de Clarín. Me molesta porque hay una relación afectiva entre esta organización y los organismos de derechos humanos", afirmó Pietragalla en declaraciones a FM La Patriada.

Horacio Pietragalla junto a Cristina Kirchner y Néstor Kirchner.

De esta forma, el funcionario se refirió a la nota en la tapa de hoy de Clarín, en la que se consigna que existe una "polémica" y un "malestar" entre Abuelas y La Cámpora por la convocatoria del 24 de Marzo.

Pietragalla señaló que "a Cristina nunca se le ocurriría hacer un acto partidario el 24 de Marzo porque fue una conquista de los organismos y es su día. Estela lo sabe, pero ayer entendió que Cristina iba a hacer un acto y que iba a hablar el 24 de Marzo", añadió.

Además, el funcionario aseguró que "toda la política acompaña esa convocatoria con la consigna central" y que las organizaciones políticas suman "algunas subconsignas".

Como en cada 24 de marzo,

"Los organismos de DDHH tienen una voz propia muy fuerte y es lo que va pasar el 24 de Marzo, pero les molesta que se visibilice en lugares que tienen legitimidad lo que están llevando adelante", remarcó.

Y añadió: "Realmente está en peligro la democracia y eso no lo pone en duda ningún organismo. El Poder Judicial está claramente tomándose un atributo que no tiene que es intervenir en los otros poderes".

Por otro lado, el secretario sostuvo que la proscripción a la Vicepresidenta "se da de hecho" y que desde el máximo tribunal "manejan todo en los tiempos y formas que quieren". "El presidente de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva) estuvo preso un año y medio en una causa de 'lawfare'. ¿Cuál es la tecnicidad que se discute? Si mañana Cristina quisiera ser candidata, ¿cuánto tiempo va a tardar la Corte Suprema en dejar firme la condena?", se preguntó.