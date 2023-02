El motivo por el que Estela de Carlotto le marcó la cancha a Cristina Kirchner

La crisis interna del Gobierno se empezó a reflejar en aristas que hasta ahora no se manifestaban habiendo empezado el año electoral. La Cámpora entonces deberá recoger el guante o aceptar la crítica de Abuelas de Plaza de Mayo, que creen inoportuno marchar por la supuesta proscripción de Cristina Kirchner que el kirchnerismo plantea. Después de la imposibilidad de hablar el tema personalmente, la líder Estela de Carlotto tomó distancia de la marcha y la criticó sin eufemismos.

"Sé que la harán otro día, el día anterior o posterior al 24, no creo que Cristina apoye una movilización ese día que es justamente para recordar y exigir memoria, verdad y justicia", definió sin vueltas Carlotto, actualmente con distancia prudente del poder político tras casi una veintena de años de militancia explícita al kirchnerismo.

"La marcha es exclusivamente para recordar lo ocurrido en 1976", agregó por si quedaban dudas Estela de Carlotto en declaraciones a Radio La Patriada, otro producto creado por el kirchnerismo.

Tras la muerte de Hebe de Bonafini, no se volvieron a ver las caras, y la prudencia de las declaraciones son evidentes: “No charle nada con ella, todos los años, los que organizamos la fecha somos los organismos de Derechos Humanos. El Gobierno solo nos acompaña. El recorrido, el documento a leer, el horario y quienes participan lo decidimos los organismos como lo hacemos siempre”, aclaró.

La Cámpora sostiene la hipótesis de que Cristina Kirchner no podrá competir en las elecciones presidenciales producto de una proscripción que en verdad no existe, no hay una herramienta legal que impida a la vice presidente no postularse para un cargo público a pesar de la condena por corrupción que determinó seis años de prisión.