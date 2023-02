Se anticipa una jornada "movida" en los bancos de Mendoza: los motivos

La Asociación Bancaria (AB), liderada por el mendocino Sergio Palazzo, anunció un paro nacional de 24 horas para el jueves 23 de febrero luego de que fracasara la reunión paritaria con las entidades bancarias en dependencias del Ministerio de Trabajo. La medida de fuerza afecta a todo el país, incluyendo a Mendoza. Sergio Giménez, responsable de la seccional local, dialogó con MDZ y despejó dudas respecto de cómo será la atención este miércoles, considerando que la gente acudirá de forma masiva a los bancos porque, por un lado, el jueves no se trabajará en las sucursales y, por el otro, se trata del primer día hábil de la semana tras los feriados por carnaval.

El paro se da en el marco de la negativa a la oferta de aumento de 30% semestral, traducido en un 60% anual, que es lo que desde el Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Sergio Massa, esperan de las negociaciones paritarias a nivel general. Sin embargo, el gremio bancario se respalda en los estudios de consultoras privadas y considera que la proyección inflacionaria en 2023 estará por encima del 60%, incluso, superando el 90%.

Giménez subrayó que existen otros reclamos que se esconden en el cese de actividades para este jueves."Después de haber fracasado en cuatro reuniones oficiales -y otras extraoficiales-, no pudimos avanzar. Seguimos cobrando el sueldo de diciembre. Otra cosa que incorporamos y le pedimos al sector empresario es que absorba parte del impuesto a las ganancias. Más del 65% de los empleados tributan ganancias, por lo cual el acuerdo termina impactando mucho menos en el salario neto. Sabemos que los bancos lo pueden pagar o podrían hacerse cargo de parte o de la totalidad de esto. Asimismo hemos pedido que se haga un apagón informático entre quienes hacen teletrabajo para presionar", dijo.

Sergio Giménez y Sergio Palazzo.

En tanto, sobre aquellos que deben cobrar en dicha fecha los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tal cual indica el calendario de pagos, Giménez aseguró que "(Sergio) Palazzo anunció la medida y le pidió a los institutos previsionales que anticiparan el operativo previsto para el jueves 23. Por lo tanto, se espera una afluencia marcada de adultos mayores. Si no lo adelantan, (el dinero) estará en la caja de ahorro el jueves. Los procesos están garantizados para aquellos que deben cobrar el jueves". Sin embargó, sostuvo que en algunas operaciones presenciales puede haber retrasos en la atención. "Se espera que haya más gente para operaciones en caja, cheques, etc. No es nada que no sea controlable. Quien vaya será atendido con seguridad, pero con algunas demoras".

Giménez, que también se desempeña como vicepresidente 2° del Partido Justicialista (PJ) provincial, aclaró que "en Mendoza no va a haber una movilización en las calles para no exacerbar los ánimos en este comienzo. Si esto sigue, lo evaluaremos. En algunas provincias, sí habrá".

La oferta rechazada

Las principales cámaras patronales dieron detalles de la oferta presentada durante la frustrada reunión paritaria.

"Calculado sobre diciembre 2022: 11,5% desde enero 2023, 9% desde marzo 2023, 9% desde mayo 2023, revisión a fines de mayo 2023. Esto llevaría el básico inicial a $258.184 en enero de 2023", esgrimieron las entidades a través de un comunicado.

Entre las firmantes del texto se encuentra la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

A su vez, estas cámaras informaron que fue ofrecido un "0,7% para los sueldos de diciembre 2021, de manera que la evolución de los salarios iguale a la evolución de precios del año 2022". "Cabe mencionar que estos aumentos también impactarán en el bono del "Día del Bancario" que se paga en noviembre y que en 2022 fue de 185.000 para categorías iniciales, llegando a $260.000 para las categorías más altas", detallaron.

Informaron que "se aumentarán en los porcentajes mencionados el monto de la participación en las ganancias del sistema financiero, conocido como 'ROE'", que según las entidades significó el cobro de $80.000 adicionales para la categoría inicial y $270.000 en la más alta.

"Con relación al reclamo sobre el impuesto a las Ganancias, entendemos que es el Poder Legislativo el ámbito en el cual se debe debatir y establecer las modificaciones impositivas, para evitar que los aumentos nominales incrementen la carga de dicho gravamen", sostuvieron las entidades.

Y concluyeron: "Las cámaras expresaron su disposición a acompañar al gremio en los planteos tendientes a aliviar la carga de impuestos que afecta a los trabajadores".