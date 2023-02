Agustín Rossi cuestionó el "operativo clamor" y se calienta la interna del Frente de Todos

Se recrudece la interna en el Frente de Todos (FdT) y los alfiles de Alberto Fernández tratan de combatir el "operativo clamor" del kirchnerismo para que Cristina Fernández sea candidata a presidenta. En este marco, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró hoy que "no es razonable" pedirle al mandatario que no se presente a la reelección en las elecciones de este año.

Y enfatizó en que Fernández está "en condiciones y tiene derecho de presentarse" para un nuevo mandato. En esta línea, cuestionó que aquellos que consideren que no está en condiciones tienen que "construir una alternativa para llevar a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)".

"No es razonable que le pidan al presidente que no se presente a la reelección. Tiene derecho político y constitucional a ser candidato. Está en condiciones y está haciendo un enorme esfuerzo para gestionar", sostuvo el jefe de ministros en declaraciones a Radio Urbana Play.

"No me parece bueno decirle a un compañero, "Vos no te podés presentar". En cualquier circunstancia. Existen las PASO y eso es lo que define", aseguró el funcionario.

Ecos de la mesa política del FdT

Por otro lado, el jefe de Gabinete indicó que la reunión de la mesa política del Frente de Todos, que se realizó la semana pasada en la sede del PJ nacional, fue "muy buena" y definió tres temas básicos: "la unidad, la proscripción de cristina, el mantenimiento de las PASO y reconocimiento de los logros de la gestión".

Rossi adelantó que si bien "se habló" de conformar una comisión que le pida a Cristina Kirchner que sea candidata, "no se definió ni fecha, ni alcance, ni creación".

"Creo que antes de hacerle un planteo a Cristina, hay que ir a escuchar las razones de la vicepresidenta de la Nación. Aparte de conciliar una propuesta, hay que precisar", señaló el dirigente político.

Además, agregó que el pedido de la creación de una comisión tiene la intención de mostrar un "contundente reconocimiento del ensañamiento que se tiene contra la vicepresidenta" en relación con su situación judicial.

"La sentencia a Cristina tiene carácter proscriptivo. La condena la inhabilita para ser elegida, eso significa que está proscripta porque su condena tiene un carácter político", agregó.