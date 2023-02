La excusa que frena la llegada del asfalto a las nuevas zonas urbanas

Aunque parezca mentira, una traba burocrática posterga la llegada del asfalto a las zonas que, según el último censo, más han crecido en la provincia. Los departamentos de Luján y Maipú registran una expansión que no ha sido acompañada por el desarrollo vial y el gobierno lo atribuye a un motivo técnico. Desde Vialidad Provincial aseguran que no pueden asfaltar las calles de tierra por los "parámetros geométricos" que deben respetar las obras de esa repartición y piden pasarlas a jurisdicción municipal.

Así lo expresó el titular de la Dirección de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli en MDZ Radio en referencia a calles que han quedado dentro del desarrollo urbano pero que originalmente estaban destinadas a conectar distintos departamentos. Ante ese escenario, los municipios no tienen jurisdicción para asfaltarlas y Vialidad asegura que tampoco puede hacerlo por los "parámetros geométricos" que establece la ley que rige la institución.

"Son rutas que se cargan de un flujo para el cual no están diseñadas y terminan siendo problemáticas en su uso. Entonces lo ideal sería ponerla en la escala en la que se usan y pasarlas a jurisdicción municipal", manifestó poniendo como ejemplo la calle Terrada de Luján.

"Lo importante es que Vialidad Provincial tiene una ley que hace que existan parámetros geométricos en su diseño que se acotan cuando el uso es urbano. Por eso la necesidad de cambio de jurisdicción. Para poder intervenir de acuerdo a la necesidad real física de esa ruta", repitió Romagnoli tirando la pelota a los intendentes.

Noticias Relacionadas Los mendocinos abandonan Ciudad y otras zonas urbanas mientras que Luján vive un boom de crecimiento

Si bien desde los municipios afirman estar atados de manos pero aclaran que han propuesto soluciones. Por ejemplo el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo, afirma que para calles como Terrada o Vieytes han sugerido colaborar con Vialidad poniendo a disposición máquinas y mano de obra. "Las calles son de Vialidad Provincial y venimos proponiendo soluciones concretas. En Terrada hicimos todo el colector cloacal nuevo y a pesar de que la calle es de jurisdicción de ellos les propusimos que Vialidad Provincial aporte el asfalto y nosotros ponemos mano de obra, máquinas y personal", argumentó el jefe comunal.

"Lo que no podemos hacer es destinar 100% del presupuesto municipal a esas calles porque postergaríamos otras que dependen del municipio", explicó Bragagnolo.

Trabajo en conjunto

Existen ejemplos sobre la articulación entre distintas instituciones. Por ejemplo, la Municipalidad de Luján de Cuyo ha asfaltado las laterales del Acceso Sur en convenio con Vialidad Nacional. La obra ha servido para descomprimir una arteria vial que se ha visto colapsada por el crecimiento de la zona.

Incluso, hace poco tiempo Vialidad Provincial y Luján llevaron adelante la obra de modernización de la calle Boedo.

"Hay un tema importante. La ruta provincial une distritos. Tiene una función de circulación ágil no solo de logística local. Rutas como la Terrada o Boedo, que hicimos el año pasado con el municipio, y otras tantas están dentro del eje urbano", manifestó reclamando una modificación legislativa para que pasen directamente a jurisdicción municipal.

"Si hubiese que hacer el ensanche del uso urbano sería una intervención compleja por forestales o ingresos domiciliarios. Hay que ver el ancho, tema forestal, tema aluvional, tema de su cota, de ciclovía. Hoy una intervención no es solo reposición de calzada sino que tienen que intervenir todas las disciplinas para que sea serio, para que el dinero se use con eficiencia. Es importante tenerlo en cuenta para que el usuario entienda que a veces el retraso tiene que ver con una integralidad que no es sencilla de lograr", finalizó Romagnoli.