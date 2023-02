El Frente de Todos tiene a su primer candidato a presidente

Daniel Scioli, exgobernador de la provincia de Buenos Aires, emitió un comunicado en el que remarca que tiene ganas de ser candidato a presidente por el Frente de Todos para las presidenciales de 2023. "Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente y no lo seré ahora", manifestó el también excandidato a presidente en 2015, en su cuenta de Facebook.

"Escribo estas líneas porque siento la necesidad de responder a todos los mensajes que llegan por las redes sociales preguntando por mis planes para este año. Creo conveniente elegir el mismo canal que ustedes utilizaron para continuar el diálogo acerca de una pasión compartida: el futuro de nuestra Argentina", comenzó diciendo Scioli en su cuenta de Facebook.

Y agregó: "Una vez más les digo: cuentan conmigo. Como siempre. Creo en la necesidad de dar los debates de frente, con respeto y firmeza. Como lo hice aportando mi visión en 2015. No me equivoqué en los pronósticos ni en las formas. El tiempo resultó ser, una vez más, un gran ordenador y reinvindicador".

Siguiendo con sus explicaciones, manifestó: "Hoy me siento con fuerza y energía para trabajar aún más por mi país, por el sueño de una Gran Argentina que fue el que inspiró mi vida deportiva y cada una de las responsabilidades para las que me eligieron por el voto popular. Siempre me comprometí. Nunca fui indiferente y no lo seré ahora".

"Mi esencia es conciliar, descomprimir y lograr acuerdos que hagan posible consolidar un crecimiento con estabilidad e inclusión social, con previsibilidad y confianza. La mitad del país tiene menos de treinta años y exige una visión de futuro, que es en definitiva lo que nos une. La otra mitad, demanda un presente que recompense sus esfuerzos. Acá estoy. Soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuentan conmigo. Yo cuento con ustedes", concluyó.