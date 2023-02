Las condiciones que impuso Juan Grabois para ser candidato presidencial

El dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois anunció que será precandidato presidencial en caso de no concretarse la postulación del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro. El dirigente social afirmó haber charlado sobre la cuestión con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) afirmó que se postulará pero que "si decide presentarse otro candidato de esta generación que acepte nuestra propuesta, nuestro programa y mida mejor que yo, me bajo”. La cláusula de recisión viene de la mano de la candidatura no oficializada del ministro mencionado.

En el caso de que en el Frente de Todos no haya elecciones PASO para la determinar la candidatura presidencial, el político aclaró que jugará por afuera de la estructura. Se trata de una intención de competencia, poder liderar bajo términos democráticos y que no haya una imposición de candidaturas.

"En ese caso, el Frente Patria Grande irá por afuera del Frente de Todos. Nosotros no vamos a aceptar como candidatos del oficialismo a Alberto Fernández o a Sergio Massa. Si no nos dan las PASO, y yo no llegara a segunda vuelta y sí Alberto, apoyaríamos al presidente siempre y cuando firmamos un acuerdo programático. Este debe incluir la ley de Tierra, Techo y Trabajo, el monotributo gratuito para los trabajadores informales y la generación de un millón de lotes productivos para pequeños productores", manifestó en diálogo con Infobae.

El presidente Alberto Fernández junto al ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.

Juan Grabois aseveró que se debe debatir sin agresión y alinear las diferencias de la coalición para combatir la "derecha bolsonarista que en nuestro país expresa el macrismo". Determinó, además: "El Frente de Todos debe ganarle a la derecha idiótica. Para eso debemos llegar sin conflictos internos; con reglas de juego civilizadas, aunque cueste”.

El dirigente social hizo énfasis en no fomentar la chispa interna dentro del oficialismo. Destacó que se deben dirimir cordialmente las candidaturas y que "hay que cambiar el chip de defenestrarnos entre nosotros y hacer las diferenciaciones correctas sin agresión”.

Eduardo de Pedro y Juan Grabois presidieron diversas charlas en el interior del país con movimientos sociales. Los dirigentes oficialistas se valen de un plan quinquenal que abarque el crecimiento "de abajo hacia arriba" en la Argentina.