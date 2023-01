Juan Grabois ya tiene candidato a presidente y desafía a La Cámpora

Juan Grabois desafió a La Cámpora de Máximo Kirchner y aseguró que ya tiene candidato presidencial. El líder piquetero respaldó además al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al afirmar: "No escuché a nadie planteando a otro candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires".

En declaraciones a El Destape , Juan Grabois dijo que "cuando Cristina habla del bastón de mariscal, destaca que eso de que algunos tienen patente de corso y el autoritarismo de la birome y pueden arrogarse la representación total, se acabó". "No tengo por qué pedirle pedirle permiso a La Cámpora, ni al Movimiento cristinista de la liberación ni a un intendente, ni al PJ para plantear que reivindicamos lo que hizo Cristina, que compartimos el mismo espacio", afirmó en relación a la organización de Máximo Kirchner.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) afirmó además que su candidato a presidente de la Nación es el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y reivindicó la unidad del Frente de Todos (FdT) para las próximas elecciones pese a las diferencias entre los sectores que componen la coalición oficialista. Además destacó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como "representante de los laburantes, más allá de su status socio-económico", y consideró que "tiene la mayor parte de las acciones" en el FdT.

En El Destape Radio, Juan Grabois señaló que "Cristina lo que dijo lo cumple", en referencia a que no sería candidata "a nada" en las elecciones, y aseveró que "mi candidato es Wado" de Pedro, aunque aclaró que "no sé si Wado quiere ser". "Cristina dijo que no iba a ser candidata a nada y lo que dice lo cumple. Mi candidato es Wado pero no sé si Wado quiere ser. Si no hay ninguno del palo nuestro que se presente y me toca a mí o cualquiera de nosotros presentarnos, por ahí en la rosca política Cristina tendrá que poner la cara de que está en determinado lugar de la interna, pero en el corazón nos va a apoyar a nosotros", amplió Grabois.

Afirmó que "Cristina fue representante de los laburantes, más allá de su status socio-económico", pues "logró que el salario de los trabajadores termine arriba del ranking de los trabajadores de América Latina". "Hizo mucho por la clase trabajadora, en el sector público y el privado, con la asignación universal", ejemplificó, y "por lo tanto es una representante cabal de los intereses de los trabajadores". Añadió que "estuve hablando bastante con el presidente (Alberto Fernández) y en el Frente de Todos, que es una coalición, hay que cambiar el chip".

"Toda la guerra interna, las operaciones de un lado y el otro, los exabruptos, y yo primero porque le di duro, hay que subordinarlos a la contradicción principal que es con la derecha continental, por ejemplo el bolsonarismo, y acá el PRO, la mafia judicial y el Grupo Clarín", aseveró.

"El FdT sigue siendo una delimitación válida, con el Frente Renovador, el grupo de Alberto, el grupo mayoritario de Cristina y los que nunca fuimos parte de los gobiernos kirchneristas pero con más afinidad con Cristina", precisó. Sobre la resolución de las candidaturas, dijo que "Cristina plantea, así como el presidente, que todos los sectores se expresen y compitan con sus ideas en las primarias. Del presidente para abajo, y que haya una síntesis absoluta".