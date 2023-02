Por qué María Eugenia Vidal no sería compañera de Mauricio Macri en una fórmula presidencial

La diputada porteña de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal ratificó que quiere ser presidenta en el próximo período de Gobierno para "transmitir y poner al servicio de los argentinos toda la experiencia" que cosechó en su gestión al frente de la provincia de Buenos Aires, pero advirtió que "no integraría una fórmula" con el exjefe de Estado Mauricio Macri.



Vidal aseguró que su "vocación para el próximo paso" es "ser presidenta" de la Nación, pero -aclaró- si eso no se da podría secundar la fórmula presidencial tanto del alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como de la titular del PRO, Patricia Bullrich.



"Mi vocación en el próximo paso, de lo que quiero aportarle a la argentina es ser presidenta y si no soy candidata o no soy presidenta acompañaré a quien lo sea porque la Argentina necesita un equipo grande de gente", expresó.



Además, si bien remarcó que las candidaturas en Juntos por el Cambio "las van a definir los argentinos en una PASO", insistió con que no secundaría en una boleta presidencial a Macri Macri.



"No con Macri porque siento que Mauricio fue el que empezó todo. Hace 20 años formamos el PRO y él nos dio el espacio para crecer a todos, a Horacio, a Patricia y a mí. Entonces siento que tiene un liderazgo por encima de los demás", argumentó.



Con todo, dijo que aunque haya varios precandidatos a presidentes en Juntos por el Cambio, de cara a las PASO, todos deberían compartir el mismo plan económico: "Una propuesta común", dijo.



"Después de haber gobernado la provincia de Buenos Aires, con 17 millones de argentinos en el lugar más difícil, con más mafias de todo el país, y de haber hecho todo lo que hice, toda esa experiencia la puedo transmitir y la puedo poner al servicio de los argentinos", declaró Vidal sobre sus aspiraciones.



Pero -planteó- "si ese lugar no se da porque no es el momento o porque en las PASO no me eligen o porque Mauricio decide competir, no voy a buscar otro cargo: continuaré apoyando y acompañando al que sea".