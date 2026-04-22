Causa Adorni: declaró el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento al jefe de Gabinete

Las declaraciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , continúan este miércoles con más testigos. Por eso se produjo la declaración de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.

El fiscal federal Gerardo Pollicita busca reconstruir en detalle cómo se concretó la operación: el estado real del inmueble al momento de la compra, el precio pactado y las condiciones de financiamiento. También está el encargado del edificio, mientras que otras testimoniales ya tienen fecha en agenda.

Entre ellas, figura la del hijastro de la otra propietaria del departamento, prevista para el 6 de mayo. Leandro Milano deberá aportar documentación clave: facturas, comprobantes de expensas y registros de mejoras realizadas en la vivienda. En paralelo, el testimonio de un contratista vinculado a obras en una propiedad del country Indio Cuá fue reprogramado para el 4 de mayo, a pedido de la defensa.

Según surge del expediente, las vendedoras habían adquirido el departamento por 200 mil dólares y luego lo transfirieron a Manuel Adorni por 230 mil. El acuerdo incluyó un adelanto de 30 mil dólares y un financiamiento por el monto restante, bajo una hipoteca en cuotas que se encuentran bajo análisis judicial. La hipótesis es que podría haber existido un trato por fuera de los valores de mercado.

En ese punto, la declaración de Feijoo aparece como clave. Podría aportar precisiones sobre cómo se negoció el precio y cuáles fueron los términos reales del acuerdo. La escribana interviniente sostuvo que existía un vínculo de confianza entre las partes, lo que explicaría la decisión de otorgar una hipoteca sin interés a un año.

Sin embargo, otros elementos suman dudas. El matrimonio de martilleros a cargo de la negociación afirmó haber tasado el inmueble en 345 mil dólares, muy por encima del valor de la operación. Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi señalaron que quienes participaron en la negociación se presentaban como inversores dedicados a comprar, reciclar y vender propiedades, una práctica conocida como “flipping”.

La investigación no se limita al departamento. El fiscal también analiza el nivel de gastos personales del funcionario y su entorno familiar. En ese marco, se detectaron múltiples viajes dentro y fuera del país, con destinos como Aruba, Punta Cana, Cancún, Nueva York y distintos puntos de la Argentina.

Para determinar si esos movimientos son compatibles con los ingresos declarados, se solicitaron informes a aerolíneas y agencias de turismo. El objetivo es reconstruir el detalle de cada operación: montos abonados, formas de pago, fechas y documentación respaldatoria. La recolección de esa información quedó en manos de la División Antifraude de la Policía Federal.