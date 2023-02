El contundente pedido de La Cámpora que desespera a Alberto Fernández

Continúan las repercusiones tras el primer encuentro de la mesa política del Frente de Todos (FdT), que duró más de cinco horas. Desde La Cámpora, quien tomo el guante fue el Ministerio el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque.

El dirigente kirchnerista estuvo presente en la reunión acompañado por el diputado Máximo Kirchner, que decidió sumarse a último momento, el ministro de Interior Eduardo "Wado" de Pedro y la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.

Larroque calificó el encuentro como "positivo". Sin embargo, aclaró que se expresaron los desacuerdos que hay desde el sector hacia el gobierno de Alberto Fernández: "Fue una reunión larga y también marcada por la sinceridad en los planteos, nadie se guardó nada, todos coincidimos que estamos atravesando una situación complicada".

La Cámpora pide por Cristina candidata

Larroque, aseveró este viernes que "toda la mesa política" del Frente de Todos coincidió en plantearle a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner "que evalúe ser candidata a presidenta".

"Fue claro en todas las intervenciones que Cristina es la que concita mayor nivel de adhesión y que esta situación de proscripción tiene que ver con maniatar al peronismo y eso es inaceptable", expresó esta mañana el funcionario en declaraciones a la radio con Futurock.

Larroque sostuvo que su posición personal "es que Cristina es la mejor candidata" y añadió que "es lo que emergió ayer en el ámbito propuesto por la mayoría de compañeros y compañeras que intervinieron".

En ese marco, Larroque subrayó que se acordó la conformación de una comisión "que tiene que acercarle la intención de la mesa de que ella revalúe o analice participar del proceso electoral".

Con todo, dijo que "es difícil saber cuál será su decisión", pero remarcó que tal como la Vicepresidenta lo planteó, "no se trata de una decisión en abstracto de ella, sino algo condicionado por la persecución judicial en su contra".

Lo que dejó la mesa política del Frente de Todos

Para el funcionario bonaerense, es "positivo que se haya generado el ámbito", destacó que se trató de una "reunión larga y también marcada por la sinceridad en los planteos: nadie se guardó nada, todos coincidimos que estamos atravesando una coyuntura complicada".

"Con el neoliberalismo asomando, es central que podaos encontrar acuerdos políticos no sólo en lo electoral, sino en lo programático", analizó y añadió que "lo importante es la existencia de un ámbito que habíamos pedido hace muchísimo tiempo".

Cuando se le consultó por la mecánica que tuvo el encuentro, el ministro detalló que "la reunión la inició el Presidente, en su planteo arrancó de manera breve para poder facilitar el debate" y confió que "él lo planteó más desde el formato de una mesa de carácter electoral y rápidamente hizo referencia a las PASO pero, naturalmente, a medida que se iban desarrollando las intervenciones, la cuestión económica y social fueron emergiendo".

"A la hora de las conclusiones, pasadas largamente las 12 de la noche, se entendió que la cuestión programática era central para generar expectativas en un año electoral", reflejó.

En ese sentido, Larroque especificó que casi todos los referentes políticos presentes pudieron hacer uso de la palabra y agregó que "la dinámica tuvo que ver con un debate profundo y sincero, en los que encontramos algunos puntos de acuerdo y en otros no".

"Fue absolutamente notoria y excluyente la cuestión vinculada a la proscripción de Cristina. Se planteó la necesidad de que la propia mesa constituya una comisión que le pida una reunión a ella para poder hablar sobre eso y también el planteo que se hizo fue tomar acciones desde ese ámbito respecto a evitar o romper esa situación de proscripción", afirmó.

Puso de relieve, en ese marco, que "Alberto lo tomó y eso fue muy positivo y muy homogéneo en todas las intervenciones". Posteriormente, admitió que "hay situaciones que requieren de tiempo para poder encausar el debate ya que si la mirada hubiera sido homogénea en todos los temas, no hubiéramos llegado a esta instancia y a esta reunión".

El funcionario además confió que en el encuentro "se planteó un debate de cómo desarrollar el sistema electoral", apuntó que "muchos plantearon la necesidad de saber si el Presidente será candidato, porque eso condiciona el escenario y relativiza la posibilidad de desarrollar una PASO", pero admitió que "no hubo acuerdo, ni se pudo elaborar una conclusión" al respecto.

"Es todo hipotético porque, primero, toda la mesa coincidió que era vital resolver la situación de quien es la candidata natural del peronismo, que es Cristina", continuó Larroque y dijo que primero se debe tener la certeza de "si Cristina no quiere o puede ser candidata, ya que ella no se bajó sino que padece un proceso de proscripción".

Señaló que "todos coincidieron en que esto es una proscripción", manifestó que "hubo distintas miradas respecto a cómo se desarrollaría el proceso de mecanismo de selección de candidatos" y planteó que el kirchnerismo "y varios compañeros más plantearon que sería inconveniente realizar un proceso de PASO en el caso en que el candidato sea el Presidente".

"No nos parece lógico ni natural, pero fue un tema sobre el que no se profundizó porque no hay una definición", aseguró Larroque y aclaró que ese espacio reivindica el mecanismo de las primarias abiertas, pero advierte un "inconveniente" en llevarlas a cabo con el primer mandatario.

Por último, indicó que "en la reunión de ayer hubo sinceridad, planteos fuertes, hubo una mínima tensión que es lógica cuando hay un debate respecto a cómo se gestó el frente, su funcionamiento o cuestiones programáticas", pero resaltó que también "hubo momentos de distensión y de chistes".