Boleta Única: voto en blanco y todos los detalles que tenés que saber

Las elecciones de este año presentan una novedad: la Boleta Única, que se implementará por primera vez el próximo 30 de abril en las PASO departamentales de siete municipios y que se utilizará también en los comicios provinciales. MDZ Radio dialogó con Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral, quién brindó los detalles más importantes de esta nueva modalidad electoral.

“El cambio fundamental que se establecerá es que no habrá una boleta por partido, sino una boleta única que entregará el presidente de mesa. Con una marca se elegirá la opción de preferencia. La boleta en las PASO será de unos 60 cm de largo y 15cm de ancho. Allí se incluyen los candidatos municipales, los intendentes y concejales que se presentan el 30 de abril”, contó.

El especialista explicó que no habrá más sobres, el presidente de mesa y los fiscales firmarán cada boleta, donde el elector se dirigirá hacia un biombo y podrá establecer su elección, en la misma aula. También se colocará un afiche dentro del espacio con la boleta ampliada para que se pueda visibilizar mejor.

“La misma boleta se convierte en sobre, se dobla por la mitad dos veces, tratando de que arriba quede la firma de la autoridad de mesa. Con la misma se va a sufragar y en el momento de ponerla en la urna, lo más probable es que el presidente pida ver las firmas. No habrá boletas en las calles, la única válida para la votación es la que le da el presidente de mesa”, manifestó.

El entrevistado explicó que la legislación prevé la foto de los candidatos en la boleta, en las elecciones legislativas. En las elecciones donde habrán cargos ejecutivos solamente estarán las fotos de los intendentes y gobernadores. “La Junta aprobó la boleta sin la foto para concejales y en el caso de la provincial lo mismo para los legisladores. En el caso de que hayan elecciones tanto ejecutivas como legislativas, prima la foto del del gobernador e intendente”, dijo.

Voto en blanco y por sección

“Si me entregan la boleta única y no me gusta ninguno de los candidatos, no hago ninguna marca, así se representa el voto en blanco. Hago los dobleces correspondientes e introduzco la misma en la urna”, detalló Albarracin.

El entrevistado indicó que habrá un modelo de boleta diferente en cada departamento., en las elecciones que se desdoblaron, la papeleta presentará solamente a los postulantes a intendentes y concejales, mientras que en las provinciales estarán incluidos gobernadores, legisladores, intendentes y concejales.

Finalmente, detalló que la persona que no sabe leer y quiere informarse de todas las opciones puede ser acompañado por una persona de su confianza, que va a ser registrada, para que le pueda indicar las diferentes opciones para que ejerza bien su derecho a votar.