Boleta Única: la modificación pedida por el peronismo que beneficiaría a un intendente

Este jueves se llevó adelante, en el Poder Judicial, una reunión entre la Junta Electoral provincial y los siete intendentes de los departamentos que desdoblarán elecciones (Maipú, San Rafael, Tunuyán, Santa Rosa, La Paz, Lavalle y San Carlos) de cara las PASO el próximo 30 de abril y las generales el 3 de septiembre. Entre lo abordado, los jefes comunales solicitaron a las autoridades realizar capacitaciones sobre el nuevo sistema electoral de Boleta Única Papel y, además, incorporar la imagen de concejales en la boleta. Este último punto resulta clave al tener en cuenta que el actual conductor de Tunuyán, Martín Aveiro, se encamina a ser candidato a concejal, por lo que la ausencia de su imagen podría perjudicarlo a la hora de sumar reconocimiento en el electorado y busca revertir la situación.

A través de un escrito, desde el PJ le expresaron a la Junta que "permitir que la boleta incluya la fotografía de los/las precandidatos/as a concejales facilitaría por parte de los electores la identificación de los mismos y la posibilidad concreta de votar conforme a sus preferencias".

Sin embargo, el pedido sería rechazado debido a que la Ley 9.375 establece en el Artículo 3° -incorporado como Artículo 17 bis a la Ley 2.551- que "sólo en los casos de elecciones exclusivas a cargos de legisladores, concejales y/o convencionales constituyentes, deberá ir la foto de los dos primeros candidatos/as de cada lista en la Boleta Única".

"Es un reclamo legítimo de Martín (Aveiro). En la ley no está planteado en esta instancia por ser desdobladas, pero tiene lógica por la relevancia que tiene un concejal como segunda autoridad del municipio", comentaron a MDZ fuentes ligadas al peronismo de Tunuyán, que, a su vez, admitieron que se trata de una contexto bastante particular al considerar que pasar de intendente a concejal no es una jugada habitual en la política. En tanto, destacaron que "todavía queda aprender sobre el uso de la Boleta Única".

El artículo de la Ley 9.375 que impediría que se dé lugar a lo planteado por el PJ.

Los intendentes oficializaron la solicitud de dicho cambio mediante un escrito. Entre ellos, los peronistas Matías Stevanato (Maipú), Fernando Ubieta (La Paz), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Martín Aveiro (Tunuyán), Roberto Righi (Lavalle) y el presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Paulo Campi, quien se encuentra reemplazando en el Ejecutivo al jefe comunal Emir Félix. También lo hizo el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, quien pertenece al espacio Unión Popular.

"Los que suscriben se dirigen a ustedes en relación al proceso electoral que se desarrollará en los departamentos de La Paz, Lavalle, Maipú, San Carlos, San Rafael, Santa Rosa y Tunuyán. Teniendo en cuenta que por primera vez en la historia de la provincia de Mendoza se realizarán elecciones con la utilización del sistema denominado Boleta Única y con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos tenidos en cuenta para la adopción de dicho sistema, entre los que se cuenta mayor transparencia para los electores en preciso tomar la mayor cantidad de recaudos que permitan el cumplimiento de tales fines", comienza la carta.

Martín Aveiro es intendente desde 2011 y no puede ser reelecto por un tercer mandato. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Y sigue: "En particular, y entre otras inquietudes que iremos haciendo llegar, tal como se ha señalado en la reunión del día de la fecha, resulta una preocupación generalizada las disposiciones que impedirían que la boleta incluya la fotografía de los/las precandidatos y candidatos/as de las distintas fuerzas políticas. Esta situación, sumada a tamaño de la boleta, entendemos humildemente que atentaría contra uno de los objetivos de la adopción de sistema como lo es la eliminación de la lista sábana".

"Concretamente, permitir que la boleta incluya la fotografía de los/las precandidatos/as a concejales facilitaría por parte de los electores la identificación de los mismos y la posibilidad concreta de votar conforme a sus preferencias. Por tal motivo, solicitamos que los miembros de la Junta Electoral a bien evaluar la propuesta formulada y teniendo en cuenta que no existe disposición legal que lo impida, emitan las normas reglamentarias pertinentes que permitan la identificación de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar de las elecciones candidatos", cierra el documento dirigido a la Junta Electoral.