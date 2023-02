Presentan el modelo de boleta que se usará para votar y ponen el foco en la letra chica de la ley

En medio de la tensión que se vive por el cierre de los frentes que competirán en las elecciones, hay un tema clave que se define en estos días y que también será trascendente: el modelo de boleta que se usará para votar. Mendoza implementará por primera vez la boleta única y creen que el cambio podría influir sensiblemente en lo que ocurre en el cuarto oscuro. Pero no solo eso.

La Junta Electoral presentará el modelo elegido para las elecciones departamentales. Hasta ahora no se ha difundido oficialmente y hay quejas de los referentes del PJ porque falta poco tiempo para informar a la ciudadanía. En Cambia Mendoza sí hubo capacitaciones a militantes con un esquema de boleta muy similar al que se usará.

La versión mendocina de la boleta única será distinta a la empleada en Santa Fe y Córdoba. Técnicamente la ley es similar a la empleada en la provincia mediterránea, pero se optó por un diseño apaisado, en vez de la hoja completa. Así, visualmente la boleta única se parecerá a la "lista sábana" en formato, pero con todas las opciones electorales juntas para marcar con "X" las elegidas. En esa boleta tienen que estar todos los candidatos con fotos iguales en tamaño y con la ponderación aleatoria, sin ninguna diferenciación más que la ubicación determinada por la Junta Electoral.

El modelo de boleta única "apaisada" ya es usada en capacitaciones del radicalismo. Es una "boleta sábana compartida".

El detalle al que le prestan atención los intendentes está en otro lado; en la opción de ejecutar el efecto "lista sábana" con la boleta única. Es que los electores tendrán la posibilidad de votar a toda la lista con una sola marca. Y esa cruz anula cualquier otra elección en las categorías. Si un elector vota "lista completa" de un partido y marca un candidato a intendente de otro, se anula la del intendente. "Son considerados votos nulos aquellos en el que el/la elector/a ha marcado más de una opción electoral de distintas agrupaciones políticas, limitándose la nulidad a la categoría en que se hubiese producido la repetición de opciones del elector/a. En caso de haber marcado la opción "lista completa" y alguna o algunas otras categorías de la misma agrupación o de otra u otras agrupaciones, se anulará el voto exclusivamente para la o las categorías repetidas, siendo válida la lista completa en las demás categorías no repetidas", dice la ley.

El cambio de mecánica de votación es fuerte. Por eso piden que se aceleren las capacitaciones "independientes" de los partidos políticos. "No hemos tenido acceso y no se ha hecho nada aún para formar. Hemos tenido que improvisar modelos para acercar a la gente a lo que va a ser la boleta única. No hay tiempo", se quejó un referente peronista.

La boleta única hará menos importante el rol de los fiscales en el momento de la elección, aunque sí lo serán en el momento del escrutinio. Es que allí deberán "verificar las cruces", controlar los votos nulos y que no haya irregularidades. Sí tendrán un protagonismo aún mayor los presidentes de mesa.

La Junta Electoral convocó a los 7 intendentes que desdoblaron las elecciones para mostrarles el modelo de boleta única que se empleará. Más adelante se hará lo mismo con la boleta única para las elecciones provinciales.