Polémica por Edesur: la muestra de que otra vez el Gobierno "mira para otro lado"

Tras varios días sin luz los vecinos de Villa Lugano se manifestaron en la Autopista Dellepiane. El Gobierno por su parte reafirmó su intervención a Edesur y adelantó que analiza la expropiación de la empresa. El analista político de MDZ Radio, Daniel Bilotta, cuestionó al oficialismo por estar "preocupado" por sus internas políticas de cara a las elecciones presidenciales y encontrarse alejado de "lo que le esta pasando a la gente".

"Estamos hablando de la probable reelección de Alberto Fernández, del lanzamiento de Scioli, Massa que no sabe si va a ser candidato, de una pelea infernal en la oposición. Nada de esto, tiene que ver con lo que le está pasando a la gente", sostuvo Bilotta.

En este sentido, se refirió a la problemática de los vecinos de Villa Lugano y sostuvo: " Una semana sin luz pareciera no tener la dimensión de la noticia de hoy, de que esta noche en la mesa política del oficialismo se discutirán las internas ".

"Edesur, es una de las compañías que peor servicio tiene, que esta afectada por una tarifa atrasada y que encuentra ahí una excusa para no invertir en la Argentina. No sabemos cómo alguien piensa que en este contexto económico que vivimos, qué vamos a hacer para dar un cuadro de equilibrio, ya sea que sea que se expropie la compañía o que se entregue a otra privada", agregó.

El punto clave, para el especialista, es que se establezca el horizonte de la compañía y cómo se va a hacer para mejorar el servicio. "Es inhumano, la gente lleva semanas sin luz y consecuentemente, como no hay bombeo sin agua", añadió.

Además se refirió a los conflictos que surgieron por los cortes y dijo: "A la gente no les iban a prestar atención si no cortaban la calle. Parecía ridículo ver a la policía de la ciudad corriendo a alguien que no había encontrado otra forma de validar su derecho a reclamar".

"Es un tema crucial de la campaña, que alguien nos cuente cómo van a hacer para encontrar un punto de equilibrio entre la necesaria recomposición de las tarifas en una economía que tiene muchísimas dificultades. Y cómo van a hacer además para darnos un servicio que garantice una prestación adecuada", cerró.

