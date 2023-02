El aliado de la UCR que busca sumar espacios y a un díscolo clave

El radicalismo vive momentos de tensión por estas horas. Más allá de que confirmó la precandidatura a gobernador de Alfredo Cornejo, quien es el dirigente que de acuerdo a las encuestas mejor imagen tiene, algunos de sus socios políticos podrían abandonar el Frente Cambia Mendoza, que encabeza. El PRO, liderado por Omar De Marchi parece que dará el salto y Unión Popular, cuyo referente es Jorge Difonso está en días decisivos. Mientras esto ocurre, Libres del Sur, en cambio, que es el ala progresista del Frente, se afirma dentro del él con dos objetivos en el horizonte: ampliar la representatividad en la Legislatura y sumar a un díscolo con quien comparte espacio opositor en un departamento que podría perder la UCR: Ricardo Mansur quien a través del partido Sembrar pretende volver a la intendencia de Rivadavia.

“Estamos muy bien dentro del Frente de Cambia Mendoza, tratando de fortalecerlo”, sostuvo a MDZ el senador provincial por Libres del Sur Ernesto Mancinelli, quien es uno de los referentes de su partido. La confirmación de la candidatura de Cornejo dejó bien parado a la fuerza ya que cuando el exgobernador era intendente de Godoy Cruz (2007-2015) comenzó la alianza con Libres del Sur permitiéndole participar con cargos como la secretaría de Género, mucho antes de que Cambia Mendoza existiera.

En la carrera electoral de este año, Libres reafirma su compromiso en el frente oficialista y tiene a corto plazo un objetivo complicado. Integra junto a otras fuerzas, el partido Sembrar de Rivadavia que lidera el actual concejal y precandidato a intendente, Mansur. Libres, es una pata fundamental dentro de ese espacio- no sólo porque una militante propia, Estela Pichili, es concejal sino también porque tiene poder dentro del grupo- y apunta a que Sembrar juegue en la interna del Frente Cambia Mendoza y no por fuera como pretende hacerlo Mansur ya que dejó el radicalismo, enemistado con el actual jefe comunal Miguel Ángel Ronco. “Lo estamos intentando”, aseguró Mancinelli. Las razones de esta movida se deben principalmente a que Mansur es el precandidato a jefe comunal que mejor imagen tiene en las encuestas en Rivadavia, y de acuerdo a lo que pudo saber MDZ, es muy posible que sea el ganador, más teniendo en cuenta que la UCR aún no define su postulante, y esas dilaciones se deben a las internas que existen en la gestión de Ronco. Pero además, creen que si Cornejo gana las elecciones y vuelve a la gobernación y Mansur es el intendente, estar en línea con el oficialismo sería “más favorable” para la comuna.

Por otro lado, Libres está apoyando activamente la postulación de un precandidato a intendente de la UCR que fue echado de sus funciones dentro de un municipio radical. Se trata de Carlos Ponce, quien dejó de ser el secretario de Desarrollo y Promoción Departamental de General Alvear a fines de noviembre del año pasado ya que el intendente Walter Marcolini vetó su aspiración a jefe comunal. De hecho, hace unos días el intendente comunicó públicamente que el elegido para la sucesión es Jorge Pérez, su actual Secretario de Obras y Servicios Públicos. El funcionario se enfrentará en primarias contra Ponce y probablemente otro dirigente radical.

Pero en medio de los reacomodamientos de los aliados del radicalismo, Libres del Sur que hoy tiene sólo una banca legislativa- la de Mancinelli- posiblemente pueda sumar más representatividad en la Casa de las Leyes.Un poder legislativo que seguramente será diferente al actual: si se va el PRO de Cambia Mendoza la composición de fuerzas será distinta.