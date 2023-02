La competencia que más preocupa a Juntos por el Cambio: cómo evitar la reelección de Axel Kicillof

“Para nosotros va a ser más fácil ganar las presidenciales que la elección en la provincia de Buenos Aires, que encima la podés perder por un voto. En los comicios nacionales hay balotaje que siempre pinta bien para nosotros, pero la competencia bonaerense va a ser a cara de perro porque es el gran objetivo de ellos”, describe a MDZ un referente territorial del PRO. Con realismo, el vocero plantea que en el principal distrito del país una cosa serán las PASO y otra diferente la primera vuelta donde los grandes enigmas para la coalición opositora pasan por la capacidad del ganador de la primaria para retener a los votantes de sus rivales y la performance electoral de Javier Milei, que va a traccionar a su candidato a gobernador, quitándole votos a Juntos por el Cambio (JxC).

Más allá de la atractiva competencia a nivel presidencial, al parecer entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, lo importante en términos de la pelea por la gobernación tiene que ver con la negociación sobre el armado de las boletas. Pese a que Larreta no quiere, algunos plantean que Diego Santilli y el candidato que elija Bullrich puedan ir en ambas boletas presidenciales. Sería una forma de darle más volumen a los competidores del actual gobernador. La famosa V qué también reclaman los intendentes del PRO y algunos de la UCR, más allá del compromiso que tienen con la candidatura de Maximiliano Abad, quien acaba de lanzarse y ya aparecieron afiches en puntos estratégicos del territorio bonaerense.

La gran duda de la postulación del marplatense es a quien llevará como candidato a presidente. Facundo Manes o Gerardo Morales. O quizás Martín Lousteau. Mucho va a depender de cómo se cierran las fórmulas arriba. Si hay binomios mixtos. Por caso, Rodríguez Larreta - Morales. El presidente del Comité Provincial podría también subirse a esa boleta. Santilli lo quiere convencer para que se baje y sea su compañero de fórmula. Algo similar ocurre con José Luis Espert, que mide bien pero no tiene un postulante presidencial. Además, la mayoría de sus votantes en 2021 no lo quieren dentro de JxC y sí en una alianza con Milei, escenario prácticamente imposible.

Lo que más inquieta a la primera línea de la coalición opositora es que si los ganadores son Diego Santilli y Rodríguez Larreta, ambos tengan serios problemas para retener a los votantes de Patricia Bullrich. Algo de esto ya se reflejó en el 2021 de la PASO a la general cuando un porcentaje de votantes de Manes se fueron a Espert. Ahora el riesgo es que la fuga lo beneficie al diputado libertario en primera vuelta. Esta hipótesis podría generar que Kicillof termine sacando más votos y se quede cuatro años más en La Plata.

“Si tomamos la encuesta más seria que tenemos, que son los resultados de los últimos comicios, sin contar a la izquierda un quince por ciento del padrón no votó a ninguno de los dos frentes mayoritarios, incluyendo a quieres eligieron a Espert, Cynthia Hotton y Florencio Randazzo, si Milei anda por ese número no tendríamos inconvenientes en ganar la provincia de Buenos Aires, si llega al 20% peligrarían nuestras chances de retener la gobernación”, asegura uno de los dirigentes del PRO que mejor conoce conoce el territorio bonaerense.

“No podemos perder con Kicillof que hizo la peor gestión de las últimas décadas. El problema es nuestro, la mayoría de los precandidatos que desafían al Colo se dedican más a la interna y a pegarnos a nosotros que a apuntar contra la pésima gestión de Axel”, dicen en el entorno de Santilli. Preocupados por la difícil misión que tienen, dicen que su candidato está tan bien instalado que mide mejor que Larreta. No quieren que entre en la pelea presidencial porque puede restarle votos imprescindibles. Confían mucho en el aporte y el arrastre de la mayoría de los intendentes del PRO que están alineados, pero ellos también quieren la V. Llevar a Horacio y a Patricia. ¿Y qué harán con los candidatos a gobernador? Esa boleta está en el medio de la sábana y es muy difícil de cortar.

¿Para quién va a jugar Soledad Martínez en Vicente López, teniendo en cuenta que su jefe político, Jorge Macri, aún sigue en una relación tirante con Rodríguez Larreta? Se supone que llevará la sábana del jefe de Gobierno porteño, pero rosca mediante nunca se sabe. Lo que sí tiene claro Santilli es que Mauricio Macri no lo quiere, tampoco Joaquín De la Torre y está distanciado con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. El único que no le va a jugar en contra es Cristian Ritondo, salvo que Bullrich lo bendiga como su candidato a gobernador por sugerencia del expresidente. Por ahora el titular del bloque de diputados asegura que su compromiso es con María Eugenia Vidal, quien no se baja y ya tiene a un macrista de pura cepa como jefe de campaña, Darío Nieto.

Del lado de Patricia no queda claro quién va a ser el elegido de una competencia entre Grindetti, De la Torre y Javier Iguacel. Los más optimistas aseguran que “quien vaya en la boleta de ella tiene serias chances de ser gobernador porque va a ganar la provincia de Buenos Aires”. La mayoría de los encuestadores no reflejan eso, salvo Pablo Roma, de la consultora Circuitos. No se puede afirmar con contundencia ese pronóstico porque el aparato que maneja Larreta en el conurbano es de temer y ella no tiene como contrarrestarlo. Lo más sólido que tiene está en Lanús y en el armado del monzoísmo a cargo de Sebastián García De Luca, Marcelo Daletto y Nicolas Massot en Tigre. Escenario indefinido. Lo único que queda claro es que si ponen reglas de juego antes de las PASO el que pierda probablemente haga empuje y solo se preocupe por las listas seccionales de diputados y senadores provinciales.