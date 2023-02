Confirman cómo estará conformada la mesa política del Frente de Todos y qué temas tratarán

A través de contactos reservados entre distintos sectores del oficialismo, se terminó de cerrar hoy la estructura que tendrá la mesa política del Frente de Todos que se reunirá el jueves en las oficinas del PJ nacional. A la convocatoria realizada por Alberto Fernández se sumaría el triunvirato de la CGT y la CTA junto a 5 representantes de cada sector político que integra el FdT (kirchnerismo, massismo y albertismo).

El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, afirmó que el Frente de Todos "va a encontrar la forma de definir quién es el mejor candidato" para las próximas elecciones presidenciales y anticipó que en la reunión de la mesa política de la coalición convocada para este jueves por el presidente Alberto Fernández el tema de "la proscripción de Cristina Kirchner" va a estar presente en el debate.

Para Filmus, el Frente de Todos "va a encontrar la forma de definir quién es el mejor candidato" para los próximos comicios, y consideró que "el mecanismo de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) es muy idóneo para elegir candidato".

En declaraciones a FM La Patriada, el funcionario señaló que "la mesa del Frente de Todos es esencial para unificar la discusión de cuál es la estrategia que tiene que darse en el frente respecto a las elecciones". El ministro puntualizó sobre la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner y anticipó que "la proscripción de Cristina va a estar sobre la mesa" al mismo tiempo que recordó que "el Presidente ha planteado críticas concretas contra los juicios arbitrarios".

Cómo presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año. — Alberto Fernández (@alferdez) February 5, 2023

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también pidió "dejar de lado las diferencias" dentro del Frente de Todos, tras una cena que compartió anoche en la residencia de Olivos con el presidente Alberto Fernández y otros mandatarios provinciales, y a pocos días de la primera reunión de la mesa política del Frente de Todos que se desarrollará el jueves. "Tuvimos una charla anoche con el Presidente para colaborar con él para ordenar el Frente para las próximas elecciones, dado que ha convocado a una mesa política, que pretendemos que sea nacional y representativa de todos los sectores y que tenga una actitud positiva para que pueda contener a la mayoría de los argentinos", contó Quintela esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.

"En la cena no le pedimos nada en particular, sino que cada uno dio su punto de vista, en el que coincidimos en que hay que hacer un esfuerzo enorme por la unidad porque la ciudadanía no nos va a perdonar si no generamos una propuesta firme para ir a las PASO", señaló el mandatario. Quintela manifestó que durante el encuentro en Olivos el Presidente "estaba con una posición bastante aperturista y también se refrió a la reunión que tuvo con el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, que fue un avance" y agregó: "Estuvo muy predispuesto a hablar para encontrar una salida a la situación que tenemos".

El diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es la candidata que tiene que encabezar" la fórmula electoral del oficialismo y sostuvo que el tema de su "proscripción tiene que ser central en los debates de la mesa política" convocada por el presidente Alberto Fernández para analizar las estrategias electorales de la coalición de cara a las próximas elecciones. "Es un tema que hay que resolver. La proscripción de Cristina tiene que ser central en la mesa política. No podemos seguir haciendo comentarios o expresando deseos cuando estamos en el gobierno", afirmó Yasky en declaraciones a la radio online Futurock.

De esta forma se refirió el dirigente sindical a la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de la causa Vialidad. El titular de la CTA aseguró que el FdT está "en condiciones de derrotar electoralmente a la derecha" y consideró que "el gran desafío es sintetizar una iniciativa en común" para presentarle al electorado.

"Me niego a creer que Cristina está fuera de la cancha. En la provincia de Buenos Aires nuestro candidato es (el gobernador Axel) Kicilof y para mí, Cristina debe encabezar nuestra fórmula (en el orden nacional)", remarcó. Además, el referente gremial sostuvo que "sería un acto de fingir demencia sentarnos a hablar de candidaturas cuando tenemos a nuestra principal candidata proscripta".

"No quiero resignarme a aceptar que esta decisión la tomaron los del círculo rojo. Apuraron un juicio trucho para condenarla y sacarla de la cancha con esa condena de inhabilitada de por vida. Suena a las dictaduras que sufríamos en el siglo XX", agregó. Al ser consultado por una posible respuesta por parte de la militancia, Yasky aseguró que "se va a trabajar para construir episodios para reclamar en masividad". "También me imagino decisiones del gobierno antes de la definición electoral o una iniciativa a nivel internacional. Hay muchos caminos que no fueron explorados y hay que ponerlos sobre la mesa el día que nos convoquen a una mesa política", apuntó.