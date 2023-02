Con Wado adentro, Alberto Fernández quiere a Moyano y Massa en la mesa política del PJ

El presidente Alberto Fernández logró el sábado hablar con Eduardo "Wado" de Pedro. La relación cambió. Era pésima, ahora no existe, no tienen ni tendrán más vínculo y los dos lo saben. Wado seguirá aferrado al manual cristinista de ningunear a Fernández y el presidente no piensa alterar nada de lo que bosqueja junto a Juan Manuel Olmos y Santiago Cafiero, los dos dirigentes que lo siguen acompañando.

Wado de Pedro estará el jueves en la mesa política y las incógnitas giran en torno al mundo obrero y el Frente Renovador, lo que aportaría el volumen que hoy no tiene al encuentro. Alberto habló el fin de semana con Hugo Moyano y está confirmado, más allá de la mesa, su apoyo explícito a la candidatura en las PASO. Moyano tiene todavía el gusto amargo de los embates de La Cámpora y los destratos de Cristina Kirchner. "El negro está con nosotros, eso no tengas dudas", repite Alberto en privado.

La Cámpora entonces estará presente, pero se duda sobre la posibilidad de que asista Andrés "Cuervo" Larroque, el más duro de los críticos, que le bajó el precio sistemáticamente a Alberto desde que perdieron las PASO de 2021 y le recuerda siempre en público que no fue leal a Cristina Kirchner según su mirada. Es sabido que muchas veces, después de criticarlo, llamó al presidente para disculparse o le hizo llegar su conciliación a través de emisarios. No es del agrado del presidente ni le interesa que vaya.

Distinto es el caso de Sergio Massa, quien hoy tendrá la mala noticia de la cifra de inflación. Algunos arriesgan que superará el seis por ciento, lo que dejaría fuera de carrera al ministro de cualquier intención presidencial. La hazaña del tigrense tiene asidero únicamente con la inflación en tres puntos antes de las PASO, algo que hoy es onírico. Las expectativas no bajan del 5 mensual y por ahora su plan anti inflación se basó en congelar precios. No es muy distinto a las épocas de Guillermo Moreno, internamente todavía muchos se preguntan por qué la condonación a empresas de energía teniendo el pésimo servicio presente. ¿Podría salir favorecido algún empresario vinculado a Massa si Edesur cambia de paquete accionario?

Los movimientos sociales no atraviesan sus mejores días, deberán acompañar a la mesa directamente Fernando Chino Navarro, empresario gastronómico y el líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Popular del Gobierno, Emilio Pérsico. Sólo irán si la convocatoria es escasa y Alberto pretende llenar sillas para evitar exhibir raquitismo político.

La mesa entonces en Matheu 130 tendrá al presidente como anfitrión, La Cámpora, Massa si la inflación es menor al 5% y no más de cuatro gobernadores, dada la asunción de Juan Manzur volviendo a Tucumán y exigiéndole a Gerardo Zamora de Santiago del Estero, y Sergio Uñac de San Juan, más allá de Ricardo Quintela de La Rioja, que estén presentes.