Cerro Amarillo: adelantan el tratamiento del proyecto minero que ilusiona a Rodolfo Suarez

Según figura en el temario de la Cámara de Senadores provincial, este martes comienza el tratamiento del proyecto de exploración minera del yacimiento de cobre "Cerro Amarillo" en Malargüe. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial y que resulta clave para la administración de Rodolfo Suarez. La misma, aseguran desde el oficialismo, cumple con la normativa establecida por la Ley Nº 7722, ya que utiliza el sistema de perforación de Diamantina sin el uso de sustancias prohibidas por dicha ley y cuenta el mismo con sectorial del Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Malargüe. Además, se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley Nº 26.639 para la preservación de los Glaciares y Ley Nº 6045 de Áreas Naturales Protegidas. Resta que se confirme si el peronismo acompañará o no y podría ocurrió que no todos los legisladores sigan una postura unificada, principalmente por parte de quienes son oriundos del Sur.

La idea inicial del Gobierno era avanzar con el proyecto a finales de 2022, precisamente en diciembre. No obstante, la situación se dilató debido a que desde el oficialismo decidieron no pisar el acelerador antes del receso de enero para así poder conseguir que "esté legitimado con todas las fuerzas políticas y que no se generen sospechas". Una vez retomada la actividad legislativa en febrero, el tema fue abordado en comisión y finalmente será tratado este martes en la Cámara alta, aunque desde el Frente de Todos todavía no determinan si votarán de manera favorable debido a que no se sienten conformes con el proceso en comisión.

En el 2022 asistieron a la Legislatura el director de Minería de la provincia, Roberto Zenobi, la ingeniera y especialista de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Laura Najaral y el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a nivel local, el ingeniero José Balacco junto al Licenciado Julio Salvarredie, de la Cátedra de Geología Aplicada de la Casa de Estudios.

También dijo presente el fiscal de Estado Fernando Simón para dar su aporte desde el punto de vista jurídico. Desde el peronismo querían que expusiera el ingeniero y experto en recursos hídricos Mario Salomón. Pese a esta intención, no logró a acudir a a la Casa de las Leyes y las comisiones de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda; y Ambiente e Hidrocarburo, Energía y Minería firmaron el despacho favorable para que pase a ser discutido y votado en el recinto. Para proseguir era necesario aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La reunión de comisión de este último jueves en la cual se firmó el despacho.

"Vamos a charlar en la reunión de bloque, pero hemos visto que la primicia de no apretar el acelerador no se cumplió. Tampoco algunos temas específicos en el procedimiento. Debería ser un proyecto con el mayor consenso por tratarse de un tema de desarrollo. Incluso es un proyecto impulsado por el PJ en el 2014", señaló a MDZ Adriana Cano, senadora del Frente de Todos.

Mercedes Derrache, también del Frente de Todos, resaltó que faltaron exponentes. "Son proyectos importantes que hay que seguir trabajándolos porque hacen al desarrollo de la provincia. es un tema de fondo que debemos estudiarlo", dijo. En el caso de Salomón, su ausencia se debió a un problema de salud, por lo que -según comentaron desde el PJ- pidió que se lo aguardara una semana más, aunque sin que prospere el planteo.

Cerro Amarillo realizará la exploración de cuatro áreas de Cateo y una mina ubicado en Malargüe. Será la perforación de nueve pozos exploratorios de no más de 400 metros de profundidad, con el objeto de determinar el perfilaje geofísico y evaluar el potencial geológico del yacimiento. El mineral presente en el yacimiento es sulfuro de cobre, con presencia de otros elementos que, de acuerdo a las técnicas industriales aplicadas de concentrado, se deben extraer mediante flotación.

Desde el Gobierno señalan que Cerro Amarillo es un yacimiento de pórfidos de cobre y que "estos son la principal fuente de cobre a nivel mundial y son parte de grandes sistemas hidrotermales que se han formado en zonas de colisión de dos placas terrestres. El proyecto se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe, por lo que no existe ninguna potencial afectación del agua en el Sur mendocino".