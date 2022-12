Cerro Amarillo: el oficialismo no acelerará el debate y se trataría el próximo año

La Legislatura provincial se encuentra actualmente analizando los detalles del proyecto de exploración minera del yacimiento de cobre "Cerro Amarillo" en Malargüe, el cual es impulsado por el Gobierno de Mendoza. La discusión tuvo su punta pie inicial el 24 de noviembre en las comisiones de Ambiente y Cambio Climático - Hidrocarburos, Energía y Minería. En un principio se especulaba con la posibilidad de que pudiera tener media sanción en el Senado antes de que concluya el 2023 porque, luego, la actividad legislativa entra en receso. Sin embargo, desde el bloque de Cambia Mendoza decidieron no apresurarse para así poder lograr consensos con el Frente de Todos. Esta estrategia parece ser la que prevalecerá con el fin de que "esté legitimado con todas las fuerzas políticas y que no se generen sospechas", según indicó la presidenta provisional de la Cámara alta, la radical Natacha Eisenchlas.

Lo cierto es que es necesaria una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debe ser ratificada por la Legislatura de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 7722.

"Sin apuro". Esa es la táctica empleada por el oficialismo. "Lo vamos a tratar para no le quepa ninguna duda a nadie. La intención es que haya consenso con el Frente de Todos", dijo a MDZ Eisenchlas. También explicó que desde la oposición pidieron que se haga una ronda de exposición por parte de especialistas, convocados tanto por Cambia Mendoza como por el Frente de Todos.

Por el momento asistieron a la Casa de las Leyes fue el director de Minería de la provincia, Roberto Zenobi y la ingeniera y especialista de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Laura Najar. Asimismo dijo presente el fiscal de Estado Fernando Simón para dar su aporte desde el punto de vista jurídico "Faltan especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el experto en recursos hídricos Mario Salomón", dijo Eisenchlas en relación a los expositores que el peronismo invitó. Aunque subrayó que ha "visto una actitud del PJ proclive a escuchar. Nos han pedido tiempo y no han dicho que no".

Pero, pese a esto, la legisladora radical aclaró: "No dan los tiempos, así que es muy difícil que salga antes de fin de año. Tampoco nos desespera. Si esta semana hacemos reunión y la próxima el despacho, después recién en la última sesión del año podría tener media sanción el Senado. Lo más seguro es que sea el año que viene. No queremos generar sospechas". De esta manera, el tratamiento podría mezclarse con el inicio de las campañas para las elecciones de 2023, pero no sería un factor determinante con el oficialismo.

El gobierno de Rodolfo Suarez intenta que todo lo que esté anclado a la minería sea analizado con detenimiento para no repetir lo que sucedió en diciembre de 2019. Aunque, en esa ocasión, se trataba de un proyecto de explotación minera con uso de químicos y no de exploración para la extracción de cobre. "Estaría bueno que esté legitimado con todas las fuerzas políticas y es lo que estamos buscando", cerró Eisenchlas.

La presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.

Sobre Cerro Amarillo

El Gobierno señala que Cerro Amarillo es un yacimiento de pórfidos de cobre y que "estos son la principal fuente de cobre a nivel mundial y son parte de grandes sistemas hidrotermales que se han formado en zonas de colisión de dos placas terrestres. El proyecto se encuentra fuera de las cuencas de los ríos Atuel y Malargüe, por lo que no existe ninguna potencial afectación del agua en el Sur mendocino".

También explican que hubo una "evaluación de impacto ambiental durante 2014 y concluyó con la aprobación por parte de la autoridad de aplicación, a través de las resoluciones 31/2014 de la Dirección General de Minería y 412/2014 de la Dirección de Protección Ambiental. Dicha DIA espera ser ratificada por la Legislatura Provincial de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 7722". El proyecto de Cerro Amarillo fue reactivado por Rodolfo Suarez.

"Un proyecto de estas características, de resultar factible, puede requerir una inversión para su construcción de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, más de 4.000 empleos directos durante la construcción y más de 1.000 empleos", agregan.