Seguirán tapados los carteles de una obra clave que finalmente no se hará

Fue anunciada como una obra clave pero finalmente será recordada como otra promesa incumplida. En mayo del 2022 Vialidad Nacional informó que en el verano se avanzaría con un ambicioso plan para mejorar el Acceso Sur en dos tramos en los que la calzada se ha deformado. Durante días hubo operarios tomando informes y hasta se colocaron carteles advirtiendo sobre las tareas que pronto iban a comenzar. Sin embargo, hoy esos carteles están tapados con nylon, la obra nunca arrancó y el titular de Vialidad, Guillermo Amstutz, admitió que tampoco ocurrirá en el corto plazo.

"Para esa obra se llevaron adelante dos licitaciones y estamos en trámite de rescisión de los contratos por dificultades en el cumplimiento de las empresas", confirmó Amstutz en diálogo con MDZ Radio.

El mismo funcionario que meses antes había destacado la importancia de corregir las deformaciones y roturas con una reparación integral, este viernes admitió que los trabajos no empezaron y tampoco lo harán en el corto plazo.

"De las dos empresas una constituyó obrador, hizo señalización, pero no empezaron con los trabajos. La otra directamente no hizo nada y estamos con los trámites de rescisión. Es complejo porque los trámites podrían llevar a la judicialización de la obra y recién ahí podemos licitar nuevamente. Es una pena lo que pasó con la obra de esos dos tramos", señaló Amstutz dejando claro que queda un proceso engorroso por delante y hasta que no se resuelva la obra no podrá realizarse.

Lo llamativo es que el Acceso Sur se encuentra colapsado y los automovilistas que por allí transitan piden por una tercera trocha como la que existe desde la calle Juan José Paso hasta el Cóndor. Sin embargo, el Estado no es capaz siquiera de mejorar las dos calzadas que ya existen.

Los puentes de la Ruta 40

Por otro lado, el funcionario del Frente de Todos se refirió a una obra que sí ha seguido avanzando pero que lleva tres años sin que la terminen. Se trata de la construcción de los dos puentes que se cayeron en la Ruta 40 por el crecimiento de diferentes arroyos.

El primer puente colapsó el 8 de febrero del 2020 y este miércoles se cumplieron tres años desde su destrucción. "La construcción de los puentes está en plena ejecución. Se está levantando la viga para los tableros la fundación está terminada y queda pendiente terminar aprobaciones técnicas de obras de prevención aluvional. Representa el 50% del trabajo pero no se ve porque no están en superficie", concluyó y dijo que "la obra está dentro de los tiempos previstos en los plazos".