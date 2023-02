Un alfil de Patricia Bullrich anticipó cómo definirán las candidaturas en la provincia de Buenos Aires

En diálogo con MDZ, Joaquín De La Torre, senador provincial de Juntos por el Cambio y candidato a gobernador bonaerense del ala dura del PRO, habló sobre la campaña, pidió un debate entre todos los candidatos a ocupar el sillón de Dardo Rocha. Afirmó que, si es elegido gobernador, educación y seguridad serán ejes fundamentales en su gobierno.

También se refirió al crecimiento de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires y a los intendentes que piden la “Y” les dijo que definan de qué lado van a estar. Afirmó que van a ir a internas en algunos municipios gobernados por el PRO. De Mauricio Macri dijo que es el gran ordenador dentro de Juntos por el Cambio y no descartó que el kirchnerismo se lleve una sorpresa en el conurbano

Joaquín De La Torre afirmó a MDZ que es sano que Juntos por el Cambio tenga una amplia oferta de candidatos, “los espacios políticos no se rompen cuando hay competencia, se rompen cuando los candidatos son elegidos a dedo o las cosas no son claras. El ejemplo claro de esto son Carrió, Stolbizer, Massa y López Murphy, se fueron de sus espacios porque no había condiciones razonables para una competencia interna”.

“En JxC tendríamos que hacer menos ruido hacia afuera y tener más discusiones internas. Hay diferencias que generan cierto ruido que es algo malo. Debemos aprender esto y tener en claro que puede ser incómodo, es bueno mostrar las diferencias sin ponerse nervioso. El votante de JxC tiene todo el derecho del mundo de elegir quién quiere que sea su candidato”, sostuvo el precandidato a gobernador de Patricia Bullrich.

Asimismo, De La Torre pidió que los postulantes a la primera magistratura bonaerense expongan sus ideas en un debate. “El gran desafío es que los que queremos ser gobernadores de la provincia debatamos para qué queremos gobernarla, de esa manera la gente pueda tener claro a quién votar.” Tirando un palo por elevación dijo: "No se puede gobernar bien lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce”.

Sobre cómo se va a definir quién va a ser el candidato a gobernador en las PASO del ala dura del PRO, dijo: "Somos tres (Iguacel, Grindetti y De La Torre), los tres aceptamos que Patricia fije las reglas. Ella lo va a definir y nosotros vamos a estar de acuerdo. Todos tenemos claro que Patricia va a ganar, quiere que la provincia esté bien gobernada y ella verá quien es el mejor candidato de los tres que la represente”.

El senador provincial y exintendente de San Miguel afirmó: “Estoy con Patricia porque claramente me identifico con ella; plantea las cosas desde el sentido común que es el orden. Algo que no le gusta al progresismo que descalifica a quienes no piensan igual que ellos, cuando planteamos orden en las cuentas enseguida nos acusan de ajustadores y cuando planteamos orden en la calle nos acusan de represores”.

“Pedir orden es volver al sentido común. Las cosas tienen que estar ordenadas, planteamos el orden como una forma de gobernar. Significa tener claras las prioridades, por eso el “Basta de Todes” de mi campaña. Hay que dejarse de pavotear con cosas que no son importantes. La gente tiene problemas que urge resolver como la inseguridad, la falta de trabajo, el desastre del sistema educativo, la falta de agua y cloacas y los cientos de problemas que viven a diario los bonaerenses. Quien gobierna bien es el que tiene en claro cuáles son las prioridades”, sostuvo De La Torre.

Seguridad y educación dos ejes centrales

Joaquín De La Torre afirmó a MDZ que si es gobernador de la provincia de Buenos Aires, educación y seguridad serán dos de los ejes centrales en su gobierno.

El precandidato a gobernador sostuvo: “Hace ocho años implementamos en San Miguel (segundo cordón del conurbano) un plan de seguridad que permitió bajar el delito un 65%, lo vamos a poner en práctica en toda la provincia. Sabemos que funciona, tenemos experiencia y conocimiento del tema”.

“Todos los intendentes tienen cámaras, patrulleros, motos y sistemas de lectura de patentes; el problema es que no hay un trabajo coordinado y un para qué. En San Miguel entendimos para que gastábamos esos recursos y con un número muy inferior de policías que el resto de los distritos coordinamos un sistema de seguridad eficiente”, sintetizó el legislador.

En cuanto al narcotráfico, dijo que trabajarán en forma coordinada con el gobierno de Patricia Bullrich, “No hay persona en la política argentina que haya demostrado más decisión, más habilidad y conocimiento que Patricia Bullrich. Así que nosotros ahí vamos a ser parte de un mismo equipo y trabajaremos de manera conjunta con Nación”.

De La Torre afirmó que en educación primero hay que tener un diagnóstico. "Para mejorar la educación hay que evaluar a los chicos, docentes, directivos y a los institutos de formación docente. Si no se evalúa no hay forma de mejorar, para curar a un enfermo lo primero que hay que tener es un buen diagnóstico en la educación. Ese diagnóstico son las evaluaciones", señaló.

“Luego hay que declarar a la educación como un servicio esencial; para eso enviaremos a la Legislatura un proyecto de ley con dos artículos: el primero declara a la educación como un servicio público esencial, los docentes van a mantener el derecho a huelga lo que no van a poder hacer es no dictar clases; el segundo artículo es una cláusula gatillo que actualice el salario docente de manera automática cada cuatro meses. El resto de los temas se pueden resolver dialogando, las clases se tienen que dar y los sueldos se tienen que actualizar”, afirmó el exintendente de San Miguel

Por otra parte, De La Torre cargó contra el gobierno de Axel Kicillof por querer eliminar las repitencias. “La decisión que quisieron imponer muestra un modelo que no quiere reconocer que los chicos no aprenden. En vez de hacer una autocrítica y aceptar el fracaso del sistema educativo, quieren tapar las consecuencias no calificándolos para que nadie se dé cuenta el daño que están haciendo”, señaló.

MDZ le preguntó al senador provincial qué haría con los nombramientos, en su mayoría militantes, de la administración Kicillof. “Vamos a analizar caso por caso. Con esto quiero decir que no vamos a perseguir a nadie, pero tampoco podemos ser los hijos de la pavota”, indicó.

El papel de los intendentes amarillos, las listas cruzadas, Milei y la sorpresa en el conurbano

El viernes en la cumbre del PRO en Olavarría, varios intendentes cercanos a Larreta pidieron que no se armen internas en los municipios amarillos e ir con el esquema de la “Y”. De La Torre manifestó: “Hay intendentes que hace dos meses tenían definida su militancia con Larreta y Santilli, hoy aparecen pidiendo las boletas en “Y". Lo primero que hay que decirles es ‘señores, ¿qué está pasando? Ayer amaban a Larreta y a Santilli y ahora quieren a Patricia y a su candidato a gobernador’ que espero sea De La Torre. Está claro que en las mediciones de sus municipios ven el crecimiento de Patricia Bullrich, no por nada la mayoría de los intendentes que estaban con Horacio se quieren pasar a nuestro espacio”.

“Nosotros fuimos claros, necesitamos definiciones, no medias tintas. Todos los que quieran venir con definiciones están invitados, después Patricia decidirá quién entra. En algunos distritos vamos a ir con candidatos propios, como en La Plata que nuestro candidato es Juan Pablo Allan”, agregó De La Torre.

Por otra parte, el senador provincial se refirió al rol del expresidente Mauricio Macri. “Mauricio está jugando un papel importante, ordena el espacio. Infinidad de veces dijo que no le gusta que lo bajen ni que lo suban, el sabrá a su debido momento anunciar lo que tenga que anunciar. En el 2020 algunos pusieron en duda su liderazgo, está claro que no es lo que pasó con quienes militamos en este espacio”.

Sobre las listas cruzadas, De La Torre afirmó que todos los partidos que integran la coalición opositora tienen la libertad para saber qué le sirve a cada partido. “Vuelvo a decir que la competencia mejora el espacio, después se verá si hay fórmulas cruzadas o puras”, aseguró.

En cuanto a que haya un acuerdo con Milei en la provincia de Buenos Aires, el candidato a gobernador del ala dura del PRO planteó: “Los que ahora piden que Milei esté adentro son lo que lo cerraron la puerta en marzo, cuando él nunca pidió entrar, y este año dicen que tiene que entrar porque si no gana Kicillof. Las PASO hacen de semáforo en amarillo, ordenan como si fuera la primera vuelta. La gente verá el resultado de las PASO y después tomara su decisión”.

Por último, Joaquín De La Torre se refirió a la nota publicada en MDZ alertando que el kirchnerismo se va a llevar una sorpresa en el conurbano. “Claudia Rucci tiene una gran sensibilidad, camina por el conurbano así que lo primero que hay que tener claro es que lo que dice ella seguro tienen más de realidad que de chicana política. Creo que Claudia está sintiendo eso, que es una posibilidad cierta. El histórico voto kirchnerista está virando a otras opciones; hay algo que se ha roto ahí y tiene razón Claudia”.