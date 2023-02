A pesar de las internas, Omar De Marchi apoyará un proyecto clave para el Gobierno de Rodolfo Suarez

El frente político Cambia Mendoza esta sufriendo graves conflictos internos de cara a las próximas elecciones donde se tendrá que elegir el próximo gobernador. En paralelo, uno de los temas relevantes de la semana fue el proyecto de ley, presentado en la Legislatura, que busca sanear la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), que desde hace años cuenta con problemas financieros.

La iniciativa, que tuvo fuertes críticas, apunta a aumentar un punto más las cargas patronales hacia la obra social y la alícuota que se paga por cada afiliado indirecto del grupo familiar.

A pesar de las internas en el oficialismo mendocino, Omar De Marchi sostuvo en dialogó con MDZ Radio, que apoyará el polémico proyecto que busca solucionar los problemas financieros de OSEP.

Para comenzar, De Marchi criticó duramente a Alfredo Cornejo por "anticiparse" a lanzar su candidatura y advirtió que esto "saca de foco" los temas principales de la provincia. "Tendríamos que estar hablando de OSEP, que es una obra social que tiene 400 mil afiliados en la provincia, es decir que el 20% de todos los mendocinos están afiliados".

Además aseguró que a pesar de que es muy probable que apoyen al proyecto, el mismo no resuelve los problemas de fondo. "La OSEP no tiene plata, entonces lo que quieren hacer es poner un puntito más al Estado, entonces en lugar del 12% recauda el 13%. El problema es que el año que viene van a tener que volver a pedir otro puntito más, porque el conflicto no es del puntito de la platita que está faltando, es de la administración deficiente de la obra social", añadió.

En relación con lo dicho, argumentó que la obra social maneja "una fortuna de plata" que necesita un manejo financiero profesional. "Se debe ver como se invierte más allá de pagar lo que se tenga que pagar, la cantidad de insumos. A uno le llegan comentarios de que no hay controles. Lo que hace falta es que exista una conducción profesional independientemente de cómo se articule el directorio directo, donde tienen que estar sentados la provincia, los municipios y el sindicato", cerró.

