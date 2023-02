Gerardo Morales se enfureció con Alberto Fernández por decir que la economía argentina es que la más creció por detrás de China

El titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó que el presidente Alberto Fernández "vive en otro país", luego de que el jefe de Estado afirmó que Argentina es "la segunda nación que más había crecido".

"Es un Gobierno que en lugar de atender los problemas de la gente, la agenda que elige es la de la Corte. Me parece que está mal. Y los dichos del presidente también, Creo que él vive en otro país. Está haciendo declaraciones fuera de contexto", apuntó Morales.

En ese marco, el dirigente radical retrucó: "¿Dónde vive el presidente? Hay un grave problema. Hay que tener un programa productivo que transforme la República Argentina. Necesitamos un presidente con carácter, con capacidad y experiencia de gestión".

La opinión de Gerardo Morales llegó luego de que Alberto Fernández afirmó este viernes durante un acto, en el partido bonaerense de Berazategui, que Argentina era "el segundo país del mundo que más ha crecido en los dos últimos años".

"La Argentina en los dos últimos años, su economía, creció más del 16%. Eso nos convierte en el segundo país del mundo que más ha crecido en los dos últimos años, sólo China nos supera en crecimiento", había indicado el presidente Alberto Fernández.

En ese marco, el gobernador jujeño hizo referencia a la "incertidumbre" que provocan los dirigentes del Frente de Todos: "Desde la conducción política y económica hay que dar señales claras y de certeza".

"Cualquiera cobra cualquier cosa porque no se sabe que pasa mañana. En ese clima de incertidumbre es difícil resolver la inflación. Si no se ordena la política y si no hay un rumbo se genera mucha incertidumbre", manifestó.

Respecto de las candidaturas de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales de este año, Morales precisó: "Las listas cierran el 24 de junio así que puede que se sumen o se bajen candidatos".

"Yo voy a presentar mi candidatura en la primera quincena de marzo. Creo que la clave está en tener un programa, buenas relaciones, que si hay algún debate sea de ideas, que seamos maduros frente a lo que le pasa al país", concluyó.