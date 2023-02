Alberto Fernández deberá lidiar con los caprichos de La Cámpora en la mesa política del Frente de Todos

El Frente de Todos dará inicio en la semana entrante al funcionamiento de su mesa política, en la que participarán los cuatro espacios que integran la coalición y que están representados por el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía, Sergio Massa y el resto de los nucleamientos territoriales y gremiales del peronismo.



Fue el presidente Alberto Fernández, en su carácter de titular del Partido Justicialista a nivel nacional, quien convocó a esta mesa política para el jueves 16 de febrero próximo -puntualmente a las 19- en la sede partidaria de Matheu 130 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo difundido el martes pasado por el vicejefe de Gabinete y apoderado del PJ, Juan Manuel Olmos.



En la primera sesión de la mesa política habrá también representación del kirchnerismo, según confirmaron a Télam en las cercanías de la vicepresidenta, desde donde agregaron que en "los próximos días se sabrá quien".



Los sectores vinculados al kirchnerismo sostienen que en la mesa política del Frente de Todos debe abordarse también lo que significó para la democracia la proscripción de la vicepresidenta.



Algunos dirigentes incluso plantean que la exmandataria tiene que encabezar la fórmula del oficialismo en los próximos comicios.



En ese punto, la dificultad está ligada al veredicto que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dictó en la causa Vialidad, en el que impuso en primera instancia seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sentencia que según la propia Fernández de Kirchner fue dictada por un "Estado paralelo, una mafia judicial".



Por otro lado, desde el espacio que se articula alrededor del ministro de Economía los planteos apuntan a que se habilite la competencia interna en las PASO para, de ese modo, ampliar la oferta de aspirantes.



Sergio Massa, en cualquier caso, siguió insistiendo en que no se postulará a la Casa Rosada porque -reiteró- "es incompatible ser ministro de Economía y candidato a presidente".



En tanto, en una de sus últimas reuniones de este formato político, consistente en una reciente cena con algunos intendentes de la 1° y 3° sección electoral de la provincia de Buenos Aires (conurbano), el jefe de Estado hizo un enfático llamado a la unidad del Frente de Todos.



Allí lo acompañaron Massa y los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y de Desarrollo Habitacional, Santiago Maggiotti; como también el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello.



En declaraciones a la radio AM530, Tolosa Paz ratificó su propuesta de que el peronismo defina su futuro mediante de la competencia interna en las PASO porque, planteó, esa instancia permitiría "canalizar las matices" y la "heterogeneidad" del Frente de Todos.



En paralelo, Fernández recibió un gesto de apoyo de su saliente jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien el martes último, en un acto por la inauguración de las estaciones transformadoras Los Nogales, en Tafí Viejo y El Manantial, en la periferia de la capital tucumana, le prometió en nombre del peronismo de esa provincia: "Nosotros acompañamos".



Y en el mismo sentido, detalló: "Tenemos instrucciones precisas de quien es el presidente del PJ en Tucumán, de que estemos al lado del presidente en las decisiones que tome".



Durante el acto, el Primer Mandatario recordó por qué eligió a Manzur para sumarlo a su equipo: "En medio de la pandemia, la guerra y conflictos internos, por qué no decirlo, en esos momentos difíciles, tuve que necesitar que Juan me acompañara en la Jefatura de Gabinete", puntualizó.



Se refería a los conflictos internos en el Frente de Todos surgidos tras la derrota en las PASO de 2021 y que desembocaron en un recambio de su Gabinete.



También allí Fernández despidió anticipadamente a Manzur, quien volverá a su provincia para dedicarse a la campaña electoral en Tucumán para las elecciones del 14 de mayo en ese distrito, en donde se presentará como candidato a vicegobernador, precisamente, de Jaldo.



"Lo hiciste lealmente, con mucha fuerza, siguiendo las consignas de unidad, crecimiento y desarrollo, de poner nuestro empeño para que el Norte Grande salga de la postergación", valoró el jefe de Estado al referirse a Manzur, cuya partida obligó al Ejecutivo a definir un reemplazante para la Jefatura de Gabinete.



Entre los potenciales sustitutos para ese cargo, que implica un rol de ministro coordinador por lo que resulta clave para la defensa del Ejecutivo y la agilidad de la gestión, se menciona cada vez más al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, el peronista santafesino Agustín Rossi.



En todo caso, al pensar en ese puesto del equipo ministerial, los nombres que circularon desde un primer momento correspondieron a funcionarios de confianza con el jefe de Estado.



Por otro lado, el canciller Santiago Cafiero desmintió el miércoles pasado en Casa Rosada que pudiera volver a ocupar la jefatura de Gabinete, luego de un encuentro que mantuvo con el jefe de Estado y con el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia.



Por lo pronto, el lunes Fernández recibirá en Olivos al gobernador de La Rioja Ricardo Quintela, quien le compartirá algunas de sus opiniones como que "es necesario plantear un esquema de dialogo maduro y asumir la responsabilidad que la hora exige", según anticipó el mandatario provincial.



En paralelo, el jefe de Estado continuará la semana que viene con sus actos de gestión, previstos en el municipio bonaerense de Ituzaingó el lunes, Catamarca el martes, en la Universidad Jauretche el miércoles, en la Universidad Nacional de San Martín el jueves y en Misiones el viernes.



A nivel partidario, el Frente de Todos -en tanto frente electoral- está compuesto por el PJ que preside el propio Alberto Fernández, el Partido de la Victoria (creado por Fernández de Kirchner), el Frente Renovador (Massa), Kolina (Alicia Kirchner), Frente Grande (Mario Secco), Compromiso Federal (Alberto Rodríguez Saá), el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (Hugo Moyano), Unidad Popular (Víctor de Gennaro), Partido Solidario (Carlos Heller), Forja (Gustavo López), Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella), Unidad Socialista para la Victoria (Jorge Rivas) y el Movimiento Nacional Alfonsinista (Leopoldo Moreau), entre otros.

También adhirieron al Frente de Todos agrupaciones como La Cámpora (que encabeza Máximo Kirchner), Movimiento Evita (Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro) y Somos-Barrios de Pie (Daniel Menéndez); lo mismo hicieron centrales obreras y sindicatos como la CGT, la CTA de los Trabajadoreas (Hugo Yasky), la CTA Autónoma (Hugo Godoy) y ATE Capital (Daniel Catalano), por citar algunos.



Algunos de los partidos que tiene el Frente de Todos a nivel provincial son el Frente Patria Grande (Juan Grabois) en Buenos Aires y Protectora Fuerza Política (José Luis Ramón) en Mendoza.

En las elecciones generales de octubre se elegirán presidente y vicepresidente, 24 senadores y 130 diputados a nivel nacional; además de un jefe de Gobierno porteño y gobernadores en 21 de las 23 provincias, a excepción de Santiago del Estero y Corrientes, que eligieron en 2021.