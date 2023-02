Un referente liberal definió como fracasado al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

El referente de Republicanos Unidos, Yamil Santoro, detalló la efectividad del bloque en la Legislatura porteña y definió la gestión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como "un Gobierno fracasado". Éste luego destacó que Juntos por el Cambio no debe cometer el mismo error que el Frente de Todos en lo que respecta a la unión en pos de llegar al poder.

- Salió un informe del desarrollo de Republicanos Unidos en la Legislatura porteña respecto a sus números de efectividad. Desde tu rol, ¿cómo es convivir con los aprietes y diversas determinaciones en el recinto?

- Nunca tuvimos aprietes. Por un tema de perfiles, no somos personas que reaccionemos para nada bien a un apriete. Por lo tanto, lo único que van a lograr son peores cosas. La ventaja de nuestra conducta es que cuando dijimos "no" era no. Y no "no" pero si arreglamos por abajo era "sí". No estoy de acuerdo y listo. No te lo voto. Si cambias estos puntos, te lo voto y sino no. Nos ha dado un genuino respeto. Hay un montón de gente que imposta una cosa y después tienen una menor firmeza o vocación de conflicto.



- ¿Qué análisis hacés sobre la cuestión?

- Tenemos la libertad de haber ingresado con nuestros propios votos, a Republicanos Unidos nadie le regaló nada. Entramos con el 11% de los votos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nos permitió tener dos bancas en la Legislatura. Esas dos bancas representan a la gente que nos votó teniendo una conducta parlamentaria determinada. Dentro del bloque funcionamos como un bloque de tres, más allá de que no tengo banca. Tenemos discusiones francas sobre que sí y que no. Los resultados están a la vista. Lo que demuestra el informe es que la estrategia liberal dentro de Juntos por el Cambio ha sido fecunda y exitosa.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

- ¿Cómo definirías al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

- Como un Gobierno fracasado que demuestra la peor cara de la política que es cuando las partes se unen por el poder y no se unen por un propósito o programa. Es un riesgo salvando las distancias que tiene que evitar Juntos por el Cambio. Tenemos que ante todo ponernos de acuerdo en cuál va a ser la hoja de ruta y el plan de acciones que vamos a llevar adelante cuando nos toque gobernar.



- Es decir no armarse en pos de llegar al poder, sino en pos de solucionar los problemas de la Argentina.

- Correcto. De llevar adelante un programa de gobierno. El rol de los liberales en Juntos por el Cambio debe ser ante todo procurar que haya un plan de gobierno que se cumpla y que sea razonable.

- Ahora te voy a exponer al ping pong MDZ. Te voy a nombrar personajes y tenés que decir lo primero que se te venga a la cabeza.

- Sergio Massa.

- Oportunista.

- Mauricio Macri.

- Líder.

- Juan Grabois.

- Chantún.

- Ramiro Marra.

- Hábil.

- Ofelia Fernández.

- Destratada.

- Por último, ¿qué le dirías a los jóvenes que se quieren ir del país?

- Que es válido. Mi hermano vive en Alemania hace varios años y tomó la decisión de llevar adelante su vida allá. Lamentablemente la dirigencia política del país ha generado unas condiciones en las que muchas personas no ven que sus sueños tengan chances de prosperar en nuestro país. Y que el compromiso que muchos tenemos es el de generar un país para que la gente tenga la opción de que Argentina sea una buena elección. Hoy tenemos un escenario nefasto en el que le hipotecamos el futuro a muchas personas pero Argentina puede ser una tierra de oportunidades como alguna vez lo fue.