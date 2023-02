Natalia Zaracho, la diputada cartonera, dijo qué candidato representa mejor a Cristina Fernández de Kirchner

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, anunció su precandidatura para la banca presidencial en los últimos días. Dentro de las incertidumbres de la sumatoria de un personaje más a la contienda electoral del Frente de Todos, el líder del MTE destacó que se bajaría de la pelea en caso de que el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se postule a presidente.

La diputada nacional del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, dialogó con MDZ sobre el rol de Juan Grabois en la agenda oficialista y el plan de campaña electoral que comprenderá. Ésta remarcó la diferencia que impone el líder de su espacio respecto al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Sergio Massa.

La legisladora expresó que no hay un acuerdo de coalición sobre los temas sensibles y destacó que "un candidato como Alberto Fernández o Sergio Massa no representa lo que muchos pensamos dentro de la coalición porque no representan esta Argentina de transformaciones que necesitamos, sino una agenda marcada por el FMI".

La diputada nacional del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho.

- ¿Por qué creen necesario que Juan Grabois se postule para la banca presidencial?

- Juan tiene la valentía y la capacidad política para proponer una agenda de transformaciones necesarias para la Argentina. Para nosotros es fundamental que haya un candidato que exprese esta agenda y la de Cristina Fernández de Kirchner en estas elecciones. Una agenda de transformaciones populares y que se enfrente directamente con los poderes fácticos y los intereses extranjeros.

Es imposible que haya un único candidato que pueda sintetizar las expresiones del Frente de Todos. A esta altura está clarísimo que no hay acuerdos sobre muchos temas sensibles y un candidato como Alberto Fernández o Sergio Massa no representa lo que muchos pensamos dentro de la coalición porque no representan esta Argentina de transformaciones que necesitamos, sino una agenda marcada por el FMI en pos de sostener la estructura desigual que beneficia siempre a los mismos.



- ¿Qué es lo que más critican del Gobierno actual?

- Hay una gestión que está muy lejos de los problemas de la gente y que está más preocupada por administrar la realidad, que en muchos casos es de pobreza y de falta de empleo, que por transformarla. En Argentina, en los últimos años, hubo un crecimiento económico pero no distribución de ello. Creció la economía pero también la pobreza. Eso no puede pasar. Eso es lo que quiere el FMI. Nosotros proponemos que haya una planificación a largo plazo con objetivos concretos y realizables para transformar la Argentina. Vivir mejor es posible. Si bien tenemos diferencias con una parte de la gestión del Frente de Todos igual quiero remarcar que es infinitamente peor lo que está enfrente. Juntos por el Cambio y Milei quieren más deuda y más plata para los ricos a costa de los pobres como siempre. Si ellos vuelven a gobernar el retroceso va a ser enorme.



- ¿Cómo llevarán a cabo la campaña presidencial?

- Juan Grabois viene recorriendo las provincias desde el año pasado con Eduardo 'Wado' de Pedro y estuvieron debatiendo el Plan de Desarrollo Humano Integral y Federal que armamos con referentes de distintos sectores del país. Es un plan quinquenal para resolver los problemas de las personas, un plan para resolver las cuestiones mas básicas de acceso a la salud y la educación, la vivienda y el trabajo pero también un plan que se opone a los poderes fácticos y intereses extranjeros. Un plan para cuidar la casa común y que tiene el foco puesto en que la gente sea feliz. Todo eso es posible y queremos llegar a la gente con nuestras propuestas.

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.

- ¿Cómo definirías a Juan Grabois?

- Juan es un tipo honesto, valiente, con mucha experiencia y capacidad de diálogo. La Argentina necesita de gente como él para poder volver a ser un país de oportunidades. Vamos a militar su candidatura a presidente como hacemos todas las cosas, pateando los barrios, mostrando con ejemplos concretos que lo que decimos es posible y sobre todo con la frente muy en alto de estar llevando un candidato que es hijo de la democracia con muchos años de trabajo y de compromiso con sus ideas.



- ¿Qué piensan dentro del Frente Patria Grande de cara a lo que se viene? ¿Qué creen determinante para la Argentina futura?

- Para nosotros es fundamental defender la democracia y frenar el avance la derecha más bolsonarista. En los últimos años no pudimos dar respuesta a muchos de los problemas más básicos de la gente y eso sólo alimenta que avance la derecha, esta idea de casta que nada resuelve y que no piensa en las personas. Por eso, para defender la democracia creemos que es clave defender su capacidad transformadora, generar cambios en la vida de la gente, jugársela un poco más. Menos FMI, menos tibieza y más coraje y corazón.

Natalia Zaracho sentenció que "para la Argentina que se viene es clave que haya representación en la política de los sectores populares, de los y las laburantes y de quiénes queremos construir un país sin privilegiados, donde haya lugar para todos y todas".