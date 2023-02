El exabrupto contra Javier Milei de un aliado de Juntos por el Cambio

No apeló a ningún tipo de eufemismos para definir la actitud de Javier Milei. Directamente Yamil Santoro, dirigente de la agrupación Republicanos Unidos -integrante de Juntos por el Cambio-, aseguró que "no hay nada menos liberal" que la actitud del diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, porque "no está dispuesto a competir para validar su liderazgo" dentro de la coalición opositora.

"No se me ocurre nada menos liberal que una persona que no está dispuesta a competir. Fui la persona que estuvo en la mesa de negociación tratando de generar una PASO, una interna entre Javier Milei y (el diputado Nacional) Ricardo López Murphy, pero Milei se cagó. No está dispuesto a validar su liderazgo en un esquema competitivo", fue el exabrupto de Santoro para el dirigente de La Libertad Avanza a través de un comunicado.

En este sentido se refirió a un supuesto acercamiento a su agrupación por parte del líder libertario, que habría sido infructuosa.

La interna de los libertarios se avivó hace un par de semanas, tras que el abogado liberal Carlos Maslatón expresara su intención de disputar en las PASO la candidatura a la presidencia dentro de La Libertad Avanza.

Sin embargo, esto fue rechazado también por la agrupación, desde donde aseguraron que "no es del espacio y no se abrirá ningún tipo de competencia".

Santoro destacó la competencia interna que existe dentro de JxC y aseguró que Republicanos Unidos "es el único partido liberal que tiene internas abiertas". "Somos el bloque más eficiente en la Legislatura porteña. ¿Cuántos aprobó el bloque de Milei? Cero. ¿Republicanos Unidos? Nueve", espetó Santoro.

Por otro lado, criticó a Javier Milei por sus definiciones dogmáticas y afirmó que "ser liberal no es una religión". "No somos robots que seguimos un modelo lógico deductivo con premisas cerradas. Justamente el liberalismo nace como un opuesto a estas definiciones dogmáticas donde el individuo renuncia a su juicio crítico para "tomar" verdades". Además, el dirigente aseguró que Ricardo López Murphy "es un referente de peso en la cuestión pública".

"Por eso me gustaría que acepte el desafío de ser candidato a presidente, porque pondría a la agenda que importa sobre la mesa", señaló. Por último, indicó que para la Ciudad de Buenos Aires un "gran candidato" será el marido de la empresaria y conductora Carolina "Pampita" Ardohain, Roberto García Moritán. "Más allá de si puede ser o no candidato para CABA, creo que la diferencia que Ricardo puede hacer en la discusión nacional es única, no veo que lo pueda hacer otro", concluyó.