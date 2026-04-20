Axel Kicillof va a la Corte Suprema por la deuda de ANSES y busca frenar recorte de Milei

El conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo en el frente judicial. El gobernador Axel Kicillof volverá a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por una deuda previsional que, según la administración bonaerense, asciende a 2,2 billones de pesos.

Desde la provincia sostienen que la ANSES mantiene una deuda acumulada vinculada al financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias provinciales. Sin embargo, el organismo nacional no convalidó ese monto y argumentó ante la Justicia que no cuenta con información suficiente para determinar la cifra exacta.

La controversia tiene su origen en la decisión del Gobierno nacional de suspender esas transferencias mediante el decreto 280/2024, una medida que fue rápidamente judicializada por la administración bonaerense.

La causa llegó al máximo tribunal luego de la demanda presentada por la provincia en abril de 2024. En una audiencia previa, realizada el 17 de marzo, la ANSES solicitó más tiempo para relevar los datos necesarios. La Corte le otorgó un plazo de 30 días para avanzar con esas verificaciones.

En la audiencia prevista para este martes, Kicillof buscará un pronunciamiento inmediato: una medida cautelar que obligue a restablecer los pagos suspendidos mientras se resuelve el fondo del conflicto, es decir, la constitucionalidad del decreto impulsado por la administración de Javier Milei.

El trasfondo legal y presupuestario

El planteo de la provincia se apoya en la vigencia de la ley de presupuesto 2023 (27.701), que contemplaba la asistencia nacional a las cajas previsionales no transferidas. Según la posición bonaerense, la interrupción de esos envíos vulnera obligaciones establecidas por ley.

A su vez, el reclamo por los fondos previsionales forma parte de un paquete más amplio de disputas económicas. Desde La Plata aseguran que existen otras deudas pendientes por transferencias recortadas, aunque esos planteos se tramitan en expedientes separados.

Un conflicto político en expansión

La pulseada con la ANSES se inscribe en una relación cada vez más tensa entre la provincia y la Casa Rosada. A la disputa previsional se suman diferencias por la paralización de la obra pública y por la reasignación de competencias en infraestructura.

En ese marco, el Gobierno bonaerense también cuestiona decisiones vinculadas a concesiones viales y a la exclusión de empresas provinciales en proyectos estratégicos, lo que amplía el alcance del conflicto más allá del plano estrictamente judicial.

Con la audiencia en la Corte como punto de inflexión, la provincia busca una señal favorable que le permita recuperar fondos clave, mientras el Gobierno nacional defiende su política de ajuste y reordenamiento fiscal.