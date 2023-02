Cornejo reaviva la tensión con el SUTE que espera por un tema clave

Agosto del 2022 fue un mes complicado para la relación entre el SUTE y el Gobierno. Hubo paros con una adhesión histórica y una marcha que crispó los nervios del Ejecutivo. En medio del clima belicoso, el senador nacional por el radicalismo Alfredo Cornejo y el secretario gremial del SUTE Gustavo Correa –un dirigente de extracción kirchnerista-cruzaron acusaciones. Ahora, Cornejo vuelve a ser candidato a gobernador como lo fue 2015 y asegura que la Dirección General de Escuelas (DGE) será el área dónde más trabajará. Desde el SUTE, en tanto, aguardan una señal del Gobierno para discutir salarios y lo condicionan a un comienzo de clases con conflicto (podrían convocar a una marcha, pero no descartan un paro). Además, anticipan un año con disputas.

En 2017, en plena gobernación, Cornejo envió a la Legislatura un proyecto que fue aprobado, para aplicar al salario docente el ítem aula. Un adicional del sueldo porque el que se premian las asistencias, y por el contrario, si las maestras faltan, pierden un porcentaje significativo del salario. Esa decisión generó amores y odios pero para el sector sindical fue un gran golpe. Pero la disputa con el sector de la Educación y bajo otra conducción, volvió a reflotarse el año pasado cuando el SUTE impulsó paros con gran convocatoria tras las vacaciones de invierno, al no conformarse con el ofrecimiento salarial del Gobierno. Cornejo se metió personalmente en la pelea: sostuvo que el sindicato es gobernado “por el kirchnerismo que está en el Gobierno nacional. El kirchnerismo es el responsable de la mala praxis de la inflación". Pero además, en una crítica que también incluyó al gobierno de Rodolfo Suarez, aseguró que el gremio “cogobierna el sistema educativo hace 20 años”, a excepción de los cuatro años que él gobernó la provincia(2015-2019).

Correa, en tanto, por redes sociales señaló a Cornejo por ”hablar desde el confort”. Le recordó que fue “el creador del Ítem aula” y lo acusó de faltar “a casi el 65% de las sesiones” del Congreso Nacional, algo que fue desmentido por Cornejo avalado por el diario de sesiones del Senado donde figura que no tuvo faltas. Desde el kirchnerismo salieron a avalar a Correa y desde el radicalismo, a apoyar a Cornejo con diversos tweets.

Ayer, Cornejo se lanzó como precandidato a gobernador de manera oficial y entre los diversos temas a lo que se refirió, marcó su prioridad: la Educación. “En educación no estamos felices con eso, pero si no tuviésemos el GEM y toda la información que hoy día tenemos, no podríamos haber ido a buscar a los 17 mil chicos que no tenían teléfono en la pandemia e igualdad de oportunidades. Ahora podemos identificar a los que están desertando, a los que están perdiendo la secundaria y vamos a trabajar metódicamente para recuperarlos y que no abandonen la secundaria. En nuestras competencias creemos que podemos hacerlo mejor de lo que lo hicimos en estos siete años, por eso pedimos un voto de confianza”.“Si los chicos no pueden aprender matemática, lengua y otra lengua como inglés, no vamos a avanzar y no se podrán insertar en el mundo. Estamos en mejores condiciones para enfrentar lo que viene y vamos a avanzar y acataremos desde la gestión. Estaré de lleno metido en la DGE porque es una obsesión que tengo así como lo fue también la seguridad en mi gestión”, dijo.

Con ese aviso, también llamó la atención del SUTE. Consultado por MDZ, Correa dijo: “Este Gobierno se hace trampa a sí mismo. Hoy debían comenzar las escuelas de jornada completa, sin embargo nos llegan avisos de nuestros docentes que casi es nula la asistencia de niños. Además, hoy el Gobierno debía inaugurar una escuela en Luján de Cuyo. No lo pudo hacer por falta de gas. Otra en Las Heras, tampoco lo hizo por falta de agua", explicó.Respecto de la situación salarial docente, Correa afirmó: “El último día de enero, Provincia de Buenos Aires llamó al sector docente para discutir salarios. Lo mismo están haciendo otras provincias y hoy comienza la paritaria salarial. Me preguntó cómo cree el Gobierno de Mendoza que toman las docentes mendocinas que la provincia patea la apertura de paritarias para marzo. Esperamos que tengan un gesto de llamarnos para conversar antes del 27 de este mes que comienzan las clases porque de lo contrario tendremos un conflictivo comienzo. Entiendo que con la inflación y la falta de actualización salarial, así nos esperará el año”, finalizó.