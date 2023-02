La sugestiva reunión entre Cornejo y Orozco para definir candidaturas

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y el senador nacional Alfredo Cornejo mantuvieron una reunión clave este último lunes por la noche, en la cual los principales temas abordados fueron: qué sucederá con el armado de listas en la Unión Cívica Radical (UCR) mendocina y las intenciones del jefe comunal lasherino de formar parte del Ejecutivo en el próximo mandato.

Sobre este último punto, según pudo averiguar MDZ, Orozco se autopostuló como compañero de fórmula de Cornejo. Sin demasiado preámbulo sugirió que podía ser candidato a vicegobernador en el caso de que el exmandatario oficialice que competirá por volver a intentar liderar el gobierno provincial. El propio intendente lasherino dijo días atrás que "no le cerraba la puerta a ocupar el rol". Finalmente, hizo el pedido cara a cara.

La respuesta fue diplomática, pues Cornejo asegura que falta para definir los roles y que gran parte del futuro armado de las listas depende de lo que haga el PRO, en particular Omar De Marchi. Esto es porque se dan dos panoramas diferentes, uno si el PRO deja Cambia Mendoza; y otro si se mantiene dentro de la coalición.

Sin embargo, según trascendió, Cornejo le sugirió que podría ser parte de un eventual gabinete provincial, en caso de que no tenga lugar en las listas. Un lugar podría ser, según entienden en Las Heras, el Ministerio de Salud, dada la especialidad del intendente de Las Heras.

El intendente de Las Heras no puede reelegirse en el cargo porque cumplirá los dos mandatos consecutivos. Pero tiene la ambición de seguir la carrera política y pelea por estar en las listas. En paralelo tiene otro problema: quién será su sucesor en Las Heras.

Desde la Unión Cívica Radical aguardan por la oficialización del regreso de Alfredo Cornejo.

En agosto de 2022, Daniel Orozco comenzó a armar su campaña como precandidato a gobernador con anticipación, aunque con el correr de los meses desaceleró y aclaró que desistiría en el caso de que Cornejo decidiera presentarse. Entre los radicales que algunas vez expresaron su aspiración a para llegar a Casa de Gobierno se encuentran los intendentes Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) y Ulpiano Suarez (Capital). Pero fue el lasherino quien puso primera sin demasiado misterio. Tiene actualmente una relación distante con el gobernador Rodolfo Suarez, a quien le ha criticado algunas decisiones política recientes, y con el diputado nacional y referente radical Julio Cobos. Por ello apela a conservar su vínculo con Cornejo.

El último viernes, el intendente manifestó durante su participación en la Vendimia de Las Heras: "No estoy por apetencias personales, yo no vivo de la política y esto lo estoy tomando con pasión y tenemos que empezar a trabajar fuertemente para los mendocinos y los argentinos”. Y añadió que “no sé en qué puesto ni cómo ni dónde, pero mi función siempre ha sido ejecutiva, de estar al servicio de la gente. Si no, me tendré que ir a mi casa, porque soy feliz ahí, con un sello de médico y es un hermoso desafío”.