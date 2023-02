El filoso comentario de Rodolfo Suarez por el conflicto con las comunidades mapuches: "Deberían..."

El gobernador volvió a cargar contra el gobierno nacional por no haber dado intervención a la provincia antes de entregar más de 20 mil hectáreas en El Sosneado y Los Molles. Reiteró que en Mendoza no hay mapuches y afirmó que la ley no existe para estas "avivadas".