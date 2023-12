Las 14 joyitas que dejó Alberto Fernández durante su gobierno

Alberto Fernández deja la presidencia luego de cuatro largos años, con "una pandemia, una sequía y una guerra de por medio", en donde, según él, le "faltó un poco más de suerte". Sin dudas, después de tanto tiempo, las joyas, las perlitas y los momentos cómicos o inusuales sobran.

En MDZ recopilamos todos y repasamos los mejores.

La fiesta en Olivos y la culpa de Fabiola

Algunos meses después de haber dispuesto la cuarentena obligatoria, salió a la luz una foto en donde se lo veía a Alberto Fernández junto a su pareja, Fabiola Yañez, y otras diez personas reunidas en una sala comedor de la quinta de Olivos, violando así la cuarentena que él mismo había dictaminado.

El motivo de la reunión fue el festejo de cumpleaños número 39 de la primera dama, celebrado el 14 de julio, por lo que la foto se tomó apenas cuatro meses después del primer día de aislamiento a mediados de marzo. Por esta razón, el primer argumento que usó el presidente para desligarse de la situación fue responsabilizando a su pareja: “Mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido”.

Fernández declaró en una reciente entrevista que hasta el día de hoy no se perdona lo que sucedió. "La verdad es que pedí perdón. Pido perdón y lamento enormemente lo que ocurrió ese día", explicó.

A raíz de esto, se difundieron las listas de las personas que ingresaron a la quinta durante la cuarentena. Entre ellas aparecen políticos y sindicalistas, como la familia Moyano, Héctor Daer, Leandro Santoro o Victoria Tolosa Paz. También figuras del show y espectáculo visitaron la quinta, como Florencia Peña, Marcelo Tinelli o Adrián Suar. Sofia Pacchi, asistente de Fabiola, ingresó 33 veces a la residencia. "La Argentina estaba en pandemia pero necesitaba seguir siendo gobernada”, se excusó el presidente.

La fiesta festejada en Olivos

"Los brasileños vienen de la selva"

Sin dudas, una de las frases que más resonaron de Alberto Fernández fue cuando en el contexto de la visita del mandatario español Pedro Sánchez, el presidente argentino esbozó que es "europeísta", y, citando, equívocamente, al poeta Octavio Paz agregó: "Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos".

Luego de la lluvia de críticas recibidas, el presidente tuvo que disculparse en X, algunas horas después de sus dichos."En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad", escribió en su cuenta personal.

"A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas", agregó.

En su discurso, Fernández citó a Octavio Paz, pero lo que en realidad había escrito el poeta mexicano, fue: “Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos... de los barcos”.

A partir de esta fuerte confusión, el expresidente brasileño -en ese entonces mandatario en ejercicio- Jair Bolsonaro bromeó sobre los dichos de Fernández y posteó en sus redes una foto junto a un grupo indígena de Brasil, seguido del texto "SELVA!", con la bandera del país.

La guerra contra la inflación

En un contexto bélico por la invasión Rusia en Ucrania, y donde la inflación de febrero de 2022 había sido de 4,7%, Alberto Fernández le declaró "la guerra a la inflación", siendo esta una de sus frases más recordadas de toda su gestión. Durante la inauguración de una estación de tren en tortuguitas, el presidente dijo: "Yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina".

Finalmente, Fernández y su gobierno perdieron "la guerra contra la inflación", ya que desde el anuncio, la suba de precios no cesó. Un año después de la declaración, la inflación fue dos puntos mayor que el febrero anterior. Además, concluye su mandato con una inflación acumulada cercana al 150%.

La payasa Filomena

Durante 2020 se realizaron distintas ruedas de prensa con motivo de anunciar los números de los fallecidos por el COVID, los números de los contagiados, o distintas informaciones valiosas en relación a la pandemia. En agosto, con motivo del Día de las Infancias, el Gobierno decidió que de la rueda de prensa participe una payasa.

Distitnos sectores de la sociedad tomaron la participación de la payasa Filomena como un insulto, ya que su actuación se hizo luego de que se haya anunciado la cantidad de contagiados y fallecidos. En la misma, se cantó una canción y se jugó a un juego con los presentes. "Ni Capusotto se atrevió a hacer algo tan bizarro", comentaron usuarios en las redes.

Garganta Profunda

Dentro de los furcios que Alberto Fernández generó durante su mandato, este es uno de los más recordados. Durante un discurso en el Museo del Bicentenario, el presidente quiso nombrar a un periodista de la revista "Garganta Poderosa", pero en vez de poderosa dijo "profunda".

"Ahí veo al compañero de Garganta Profunda, cómo él miles… No, de garganta poderosa, poderosa, poderosa... Bueno, profunda también porque en esa revista nos enseñaron varias cosas ocultas”, dijo.

El comentario se hizo viral en cuestión de segundos, ya que no solamente Garganta Profunda fue el sobrenombre que llevaba Mark Felt quien reveló secretos del Watergate, sino que Garganta Profunda refiere a una película de pornografía, motivo por el cual generó risas en las redes sociales.

"Me faltó un poco más de suerte"

A dos semanas de retirarse del gobierno, el mandatario brindó una entrevista en donde hizo una evaluación de sus cuatro años de gobierno. En un momento, el periodista le consultó de qué es lo que le faltó a su gobierno. Fernández, sin titubear, entendió que en su mandato le "faltó un poco más de suerte". La justificación, es que "el mundo se complotó" en su "tiempo".

La multitud ordenada con un megafono

En el triste marco del velorio de Diego Maradona que fue llevado a cabo en Casa Rosada, el presidente protagonizó un cómico momento. Los maradonianos querían ingresar como sea al Palacio presidencial para despedir al "Diez". Ante la enorme multitud que asistió al velorio, la situación se descontroló rapidamente.

A raíz de esto y para tratar de ordenar a la gente, el propio Alberto Fernández salió a donde se encontraba la gente y con un megáfono trató de ordenar a la masa. "¡Necesitamos que se callen un minuto!", gritó con el megáfono en mano. Además pidió que "hagan una cola" para entrar organizados.

CFK descalifica a Alberto Fernández en vivo

Durante el Gobierno del saliente presidente, se dieron varias situaciones de curces y roces entre Fernández y Cristina Kirchner, en donde en varias situaciones, la vicepresidenta desacreditó de distintas formas al máximo mandatario. Durante un discurso brindado en el Centro Cultural Kirchner, CFK mencionó que "que te pongan una banda y te den el bastón" no quiere decir que tengas poder. "Lo digo por experiencia", agregó. No mencionó el nombre de Alberto, pero el señalamiento fue claro.

Otras dos situaciones, con menos tensión pero con el tinte humorístico, fue cuando durante un discurso del presidente, Cristina lo interrumpió tratando de corregirle los dichos. La reacción de Alberto fue simpática: le extendió el brazo para que tome el micrófono. Durante esa misma tarde sucedió el conocido hecho de que Fernández quiso tomar agua de la botella pero Cristina lo retó diciendole que "queda horrible".

"Nisman se suicidó y espero que Luciani no haga algo así"

El fiscal Diego Luciani es quien apeló la condena a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, y quien además denuncio a su hijo Máximo. En una conversación en el programama televisivo "A dos Voces", naturalmente se hizo mención al fiscal Alberto Nisman y que la Justicia ordenó que se refuerce la seguridad en jueces y fiscales. La respuesta de Alberto Fernández fue, por lo menos, polémica.

“Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... miren, hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani”, esbozó.

El perro Dylan en helicóptero

Una de las acciones más criticadas del presidente fue cuando paseó a su perro Dylan en helicóptero. Lo publicó en la cuenta de Instagram de Dylan. "Alberto me llevó a volar por primera vez en helicóptero. Fuimos a Chapadmalal. ¡También va a ser la primera vez que conozca el mar!", escribió.

Alberto, el compositor

El presidente comentó en un acto que durante la pandemia compuso una canción. "Ustedes saben que yo toco la guitarra y saben que canto. En estos tiempos de pandemia hice una canción cuyo estribillo dice:

"Si me pierdo, yo me encuentro

si me caigo me levanto

el secreto en esta vida es seguir cantando".

Otras joyas

- "Estoy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado", dijo en el Museo del Bicentenario, en el contexto de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

- "Soy el presidente de las tres copas", refiriendose a la Copa del Mundo, Copa América y la Finalissima. Comentó esto luego de que la Selección de fútbol no fuera a sacarse la foto con el presidente tras el mundial.

- Sudor Marika: El domingo de asunción, la banda Sudor Marilka encabezó el acto de festejo. Lo curioso fue la letra de la canción que cantaron, haciendo alusión a actos sexuales.

- Canje de cervezas: el entrenador de fútbol Eduardo "Chacho" Coudet le envío una de sus cervezas "peronistas". El presidente agradeció el gesto. En redes, usuarios lo compararon como si fuera un influencer que obtuvo un canje.