La mirada de la oposición tras la asunción de Alfredo Cornejo

Los siete intendentes justicialistas asistieron a la asamblea Legislativa en la que juraron Alfredo Cornejo y Hebe Casado como gobernador y vice de la provincia. La presidenta del PJ, Flor Destéfanis, aplaudió la continuidad de las obras públicas en Mendoza que comunicó el Gobernador y pidió que lleguen a Santa Rosa, el departamento que dirige. En tanto que el presidente el interbloque de La Unión Mendocina en Diputados, Jorge Difonso, cargó contra la "inacción del gobierno de Rodolfo Suarez a quien Cornejo no mencionó en el discurso en la Asamblea Legislativa".

Cornejo en su discurso de apertura agradeció a la oposición haber aprobado el Presupuesto 2024 y tuvo, hacia ellos, y a quienes piensan distinto, unos párrafos especiales. "La ejemplaridad siempre es un buen punto de partida, consecuentemente quiero destacar y agradecer a esta Legislatura la aprobación del presupuesto para el año que viene.Como he hecho siempre, vengo a gobernar para todos los mendocinos sin diferencias. La mirada de quienes circunstancialmente piensan distinto también deberá encontrar una respuesta, esa es parte de mi responsabilidad y la de quienes me acompañarán en la gestión.Para conseguir buenos resultados, una economía que apuesta al crecimiento a través de la inversión, requiere de estabilidad en las reglas de juego y certidumbre sobre la evolución de las condiciones estructurales de la economía. Para eso, es indispensable establecer equilibrios en el funcionamiento", aseguró ante la Asamblea Legislativa.

Tras la finalización de la misma, la presidenta del PJ, Destéfanis le dijo a MDZ, "Es una etapa en la que tenemos que darnos confianza.Como lo dijeron tanto el gobernador como lo dijo vicegobernadora, valorar gestos y actitudes colaborativas con el Gobierno como fue la aprobación del presupuesto y además, hoy decidimos venir todos los intendentes del peronismo también, porque esto es un acto institucional. Espero que cumpla con lo que se dijo. Principalmente quiero destacar esto de que no se va a detener la obra pública en la provincia de Mendoza. De hecho, dijo el gobernador que se va a incrementar. Este anuncio me alegra porque en Santa Rosa los últimos cuatro años prácticamente no hubo obra pública provincial y esto nos llena de esperanza", sostuvo Destéfanis.

En ese sentido, agregó que: "También quiero resaltar lo que dijo Cornejo respecto a internet en las escuelas. El municipio de Santa Rosa tomó hace un año la decisión de llevar internet a todas las escuelas del departamento. Si tenemos conectividad a través de la Dirección General de Escuelas, también entusiasma", lanzó.

Destéfanis en la asamblea junto a intendentes, Bordón y Jaliff: @flordestefanis

En tanto que Difonso aseguró que: "Fue un discurso que claramente parte de que de la inacción del gobierno de Suarez desde el momento que ni siquiera en su aloción, lo ha mencionado Cornejo al gobernador saliente. Esto evidencia que tiene que fomentar cambios y otras actitudes. Me parece que no hizo mención a un tema central que fue lo que dictaminó Suarez al final de su gestión, que fueron los aumentos de los servicios, el agua el boleto y la luz. Debería ser uno de los temas centrales de comienzo de gestión. Y con respecto a los ejes de gobierno son más o menos lo mismo que había manifestado en la campaña".

Por último, el diputado agregó: "Nosotros vamos a ser una oposición constructiva haciendo propuestas, acompañando lo que consideremos adecuado. Vamos a remacar cuando entendamos tenemos diferencias. Nuestro objetivo será trabajar en la defensa de los mendocinos", finalizó.