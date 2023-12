Cornejo gobernador: presencias y ausencias en la Asamblea Legislativa

Alfredo Cornejo y Hebe Casado fueron proclamados gobernador y vicegobernadora, respectivamente, este sábado por la tarde en la Asamblea Legislativa llevada a cabo en la Casa de las Leyes, minutos antes de que Rodolfo Suarez le entregara los atributos en la explanada de Casa de Gobierno.

A la Legislatura asistieron numerosos dirigentes a presenciar el acto que transforma a Cornejo en el único gobernador en llevar a cabo una segunda gestión al frente de la provincia. Entre los legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, hubo 7 ausencias. Se trata de Germán Vicchi, Marcos Quattrini, Janina Ortiz (La Unión Mendocina) y Roxana Escudero, Helio Perviú, Pedro Serra y Mauricio Sat (Partido Justicialista).

En lo que respecta a los 10 legisladores nacionales que tiene Mendoza, solamente acompañaron a Cornejo los diputados nacionales radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay; y la senadora nacional -también de la UCR- Mariana Juri.

Cornejo y Casado junto a intendentes y legisladores. Foto: MDZ.

En tanto, los intendentes salientes e intendentes electos tuvieron protagonismo en el recinto legislativo al encontrarse -en muchos casos- en primera fila. En el grupo de los jefes comunales período 2023-2027, acudieron: Ulpiano Suarez (Ciudad), Diego Costarelli (Godoy Cruz), Matías Stevanato (Maipú), Francisco Lo Presti (Las Heras), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz), Edgardo González (Lavalle), Emir Andraos (Tunuyán), Alejandro Molero (General Alvear), Omar Félix (San Rafael), Celso Jaque (Malargüe), Ricardo Mansur (Rivadavia) y Gustavo Aguilera (Tupungato). Mario Abed -intendente electo de Junín- estuvo presente en carácter de vicegobernador saliente.

Fernando Ubieta, Celso Jaque, Flor Destéfanis y Emir Andraos. Foto: ALF PONCE / MDZ.

No estuvieron: Marcos Calvente (Guaymallén), Esteban Allasino (Luján de Cuyo), Alejandro Morillas (San Carlos), Raúl Rufeil (San Martín). De los jefe comunales salientes se destacaron: Gustavo Soto (Tupungato), Marcelino Iglesias (Guaymallén) y Rolando Scanio (San Carlos) y Walther Marcolini (General Alvear), aunque los cuatro como nuevos legisladores. Héctor Ruíz, de Junín, también asistió, al igual que Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) que a partir de este sábado se desempeñará como ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas (DGE).

El único exgobernador que se dirigió a la Legislatura fue José Octavio Bordón, el peronista que condujo la provincia entre 1987 y 1991. Celso Jaque también fue mandatario provincial, pero su presencia se dio debido a que este año se transformó en intendente electo de Malargüe.

En lo que refiere al Poder Judicial, únicamente presenciaron la Asamblea Legislativa el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, y le procurador general de la Corte, Alejandro Gullé

José Octavio Bordón y Alfredo Cornejo. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Durante su extenso discurso ante los presentes, Cornejo subrayó: "Ustedes saben que voy a fondo con los temas. Para muestra basta recordar que en mi gestión anterior le dimos duro a los delincuentes y conseguimos que en Mendoza se terminara con “la puerta giratoria”. Ahora vamos a ir por más. Este es un mensaje de aliento para la gente de buena fe, pero también es una advertencia firme para los delincuentes. Vamos a ir por ustedes cada vez con más fuerza. Y saben que lo hago, por eso hay más presos.

Y sumó: "Quiero hablarles a los buenos maestros, policías, médicos y enfermeros, que son la mayoría. Sepan que venimos a estar de su lado, apoyándolos y cuidándolos con el mejor esfuerzo posible que esté a nuestro alcance porque queremos que Mendoza preste cada vez mejores servicios.

Asimismo, puntualizó que "no se pueden hacer pronósticos precisos con una economía nacional en constante turbulencia. Pero sí se puede tomar compromiso con un rumbo y marchar a paso firme. Por eso, me comprometo a trabajar, trabajar, y trabajar para que el programa que les he expuesto sea viable. Trabajar, trabajar y trabajar como hacen todos los mendocinos que se esfuerzan desde el primer sol y que sostienen esa cultura perseverante, tan expresiva de nuestra identidad, que explica el triunfo de la vida en medio del desierto.

"Esta nueva etapa que comienza hoy no es la mera continuidad de la anterior, sino la evolución de una vocación, de un método de trabajo que ha sabido ordenar y cuidar a la provincia, y que ahora se propone con más ambición, de mediar las circunstancias macroeconómicas favorables, dar un salto cualitativo que le permita liberar todo su potencial para que la iniciativa privada, sobre todo canalizada a través de los jóvenes, convierta a Mendoza en una auténtica tierra de oportunidades para el desarrollo ambiental, cultural, económico y social, confirmando una vez más que aquí está uno de los mejores lugares de la Argentina para invertir y vivir", cerró Cornejo.

Casado hizo mención a la realidad que se vive hoy en día en la sociedad mendocina. “En la calle se percibe el hartazgo con la política y no hay mensaje más claro y rotundo del que nos dio la gente en las últimas elecciones. Y es el mismo hartazgo por el cual yo me involucré en política, por lo cual sepan que los entiendo y que voy a poner todo de mí para revertirlo. Este llamado nítido y contundente insta a superar prácticas que han socavado la confianza y debilitado la eficacia de nuestras instituciones”, dijo. Alfredo Cornejo y Mario Abed. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Para la vicegobernadora, Hebe Casado, “es urgente, a nivel nacional, empezar con cambios estructurales que en Mendoza ya se vienen dando. Para esos cambios se necesita el apoyo de la sociedad. Por lo cual espero que el mandato de cambio permanezca en la ciudadanía aun cuando no sea tarea fácil y que no se permita que minorías ruidosas dinamiten estos procesos necesarios y que nos terminen atando, una vez más, a la decadencia de la cual somos testigos”.

Remarcó que Mendoza se ha destacado a nivel nacional debido a sus "instituciones sólidas, su austeridad y, sobre todo, la fuerza de su gente, elementos que han guiado el camino a seguir en este último periodo". “No obstante, reconocemos la necesidad de enriquecer este camino con nuevas ideas y proyectos que impulsen un salto en el desarrollo de nuestra provincia”, expresó. Hebe Casado es la nueva vicegobernadora. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Por otro lado, Casado subrayó la necesidad de "dar continuidad a políticas públicas hacia el interior de Mendoza, argumentando que si bien en lo presupuestario la distribución es equitativa para todos los departamentos, falta que las dependencias provinciales funcionen de la misma manera en cada punto de la provincia".

“Estaré parte de mi tiempo en el sur provincial, puesto que es difícil representar federalmente sin comportarse federalmente. Es mi compromiso seguir recorriendo todos los departamentos como lo hicimos junto al nuevo Gobernador durante la campaña”, sostuvo Casado.