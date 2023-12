José Thomas repasó su gestión y dejó un dato alentador para la educación mendocina

Argentina está próxima a establecer el cambio de mandato a nivel municipal, provincial y nacional de cara a los próximos cuatro años. La provincia de Mendoza presenciará este sábado 9 de diciembre la asunción del gobernador Alfredo Cornejo, y la presentación de los intendentes y funcionarios provinciales electos. El país se perfila a generar un cambio en todos los ámbitos que sean de actual urgencia, y en ese marco, la educación toma una posición de prioridad.

En la última semana se revelaron los resultados de las pruebas PISA, un estudio internacional que evalúa los logros en el aprendizaje de los jóvenes de 15 años en matemática, lectura y ciencias, dicha evaluación posicionó al país entre los peores del mundo en materia educativa. José Thomas, actual titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), habló con MDZ Radio 105.5 FM y explicó la situación actual de la educación argentina y realizó un balance de su gestión en la provincia de Mendoza.

En el intento de argumentar lo realizado en estos cuatro años, comentó: "Nosotros disminuimos la brecha porque pusimos foco en eso. El 2 de febrero de 2020 pusimos como primer eje la disminución de la brecha educativa y todas las políticas que hicimos buscaron lograr eso. Hay que leer en conjunto las pruebas PISA y el estudio que salió de la UCA sobre la pobreza. El contexto determina que si vos aumentas la pobreza, tenés que hacer el doble de esfuerzo para mejorar la educación. Las pruebas PISA muestran que el bajón en la Argentina no se explica sólo por la pandemia, sino que ha sido menor que hasta en otros lugares, pero la decadencia viene de hace 20 años. Mendoza es una jurisdicción de un país que tiene un contexto y una realidad, entonces no vas a poder cambiar la realidad de la provincia si no cambias la realidad del país".

"Nuestra provincia dio en el promedio en las pruebas PISA respecto al nivel nacional. Estas pruebas son una evaluación nacional y Mendoza pidió que se realizaran en la provincia como si fuera una jurisdicción adjudicada, es decir que Mendoza fue evaluada como si fuese Argentina. Sólo tres provincias hacen esto, Mendoza, CABA y Córdoba. Entonces, lo que se obtiene es un promedio que te iguala a todos los chicos que han rendido la evaluación en el país. Somos la segunda provincia que más creció, desde el 2018 a hoy, en cobertura en chicos de 15 años. El avance de Mendoza es notorio desde que comenzaron los cambios en el régimen académico. La provincia hoy tiene muchos más datos y programas educativos, entonces sabemos más que antes para tomar decisiones", sumó.

La educación preocupa al Gobierno.

El legislador destacó el objetivo más contundente que logró la provincia durante la última gestión: "En Mendoza hemos logrado que en primer grado no haya diferencia entre una escuela de gestión privada y una escuela rural en la prueba provincial de alfabetización. Es decir, logramos igualar la alfabetización en primer grado en gestión privada contra ruralidad. Eso quiere decir que las políticas que estamos llevando adelante, en la ruralidad, son absolutamente igualadoras de oportunidades".

Y remarcó que "hay otro hecho trascendental que logramos en Mendoza. El año pasado se aplicó el "Una Hora Más" a nivel nacional, pero nosotros hicimos otra cosa. A 200 escuelas rurales le dimos la jornada completa y ahí se hizo la diferencia. Dentro de esa jornada fue muy fuerte, dentro de otras cosas, la alfabetización. Entonces fíjate como una política en un año cambia un resultado igualando oportunidades y mejorando el sistema completo solo con una decisión".

El titular vigente de la DGE concluyó, explicando: "Tuvimos resultados positivos en cuatro años en cosas que no son menores, como la cobertura en la alfabetización, hemos hecho algunos cambios de paradigma importantes en la recuperación de saberes. Ese cambio es larguísimo, y Mendoza fue la primera provincia que lo hizo en Argentina, estoy orgulloso por eso".

Escuchá la entrevista completa