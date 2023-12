Santiago Cafiero cruzó a Daniel Scioli por continuar como embajador con Javier Milei

El ministro de Relaciones Exteriores saliente, Santiago Cafiero, apuntó contra Daniel Scioli por su decisión de permanecer como embajador argentino de Brasil en el nuevo gobierno de Javier Milei.

“No me gustó que siga en Brasil con un gobierno de La Libertad Avanza, ha tomado una decisión personal, es alguien que le tengo afecto, pero no coincido con su decisión desde lo político ”, expresó el canciller en contacto con Radio Perfil.

Las palabras de Cafiero, que asumirá como diputado nacional de Unión por la Patria, van en línea con las expresiones que había realizado Alberto Fernández al criticar la continuidad del exgobernador bonaerense en el país vecino.

"No entiendo muy bien cómo se puede representar al Gobierno de Alberto Fernández y al Gobierno de Milei del mismo modo, y no me vengan con que eso es representar a la Argentina porque eso es falso. Son dos Argentinas distintas", había expresado días antes.

"Ya es problema de Scioli (aceptar el ofrecimiento). Ya dije que cualquiera que haya trabajado con nuestro Gobierno tiene que ser objetivamente imposible trabajar con Milei, porque pensamos muy distinto", señaló el mandatario.

En ese marco, Cafiero se mostró en contra de la política exterior que encarará la nueva administración y, ante la postura impulsada por Milei, recordó que "el principal socio comercial de Argentina es Brasil, si el mercado brasilero está más disputado puede afectar nuestras exportaciones”.

“La cuestión de los BRICS se está ideologizando. Argentina es parte, y salir tendría un costo de reputación alto. Si Milei quiere salir, debería explicar cuál es el beneficio de hacerlo”, sentenció.